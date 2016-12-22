МТС купила контроль в стартапе для выхода на рынок онлайн-касс

МТС приобрела контрольный пакет в стартапе «Облачный ритейл». Это позволит сотовому оператору выйти на рынок онлайн-касс

Фото: Владислав Шатило / РБК

Телекоммуникационная компания МТС приобрела 50,82% в капитале российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли ООО «Облачный ритейл» (бренд LiteBox), говорится в поступившем в РБК сообщении МТС. «Облачный ритейл» занимается разработкой решений для автоматизации кассового обслуживания и прочих операций торговой деятельности в режиме онлайн — складским учетом, закупками, аналитикой продаж.

Сумма сделки составила 620 млн руб. В нее включены долг компании в размере 30 млн руб., 420 млн руб. инвестиций в ее капитал на развитие бизнеса и 170 млн руб. выплат владельцам за увеличение доли МТС до контрольной, отмечается в сообщении МТС. Также компания заключила с акционерами стартапа опционное соглашение: по требованию миноритариев «Облачного ритейла» МТС должна будет выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса компании по итогам 2019 года.

После закрытия сделки МТС начнет поставлять готовые решения для кассового обслуживания бизнес-клиентов. В частности, оператор предложит кассовый терминал «МТС.Касса», предназначенный для автоматизации торговой детальности предприятия.

«В ближайшее время нашим клиентам будут доступны недорогие мобильные кассы с выходом в облачное ПО через интернет. А за счет синергии с родственным МТС-банком мы также предложим предприятиям комплексное кассовое обслуживание с полным набором банковских услуг», — приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по продажам и обслуживанию Кирилла Дмитриева.

Согласно поправкам к закону «О применении контрольно-кассовой техники», с 1 февраля 2017 года все новые точки продаж должны внедрять кассы нового образца, способные отправлять в режиме онлайн все налоговые данные по каждой операции в Федеральную налоговую службу (ФНС), — онлайн-кассы. Передача информации должна осуществляться через аккредитованных ФНС операторов фискальных данных. С 1 июля 2017 года на такие кассы должны были перейти существующие точки продаж, а с 1 июля 2018 года — индивидуальные предприниматели и все, кто ранее не был обязан применять контрольно-кассовую технику.

В мае 2017 года исследовательская компания AC&M пришла к выводу, что изменения в законодательстве будут способствовать созданию нового рынка сбыта для сотовых операторов и банков и производителей терминалов. Его объем, по прогнозам аналитиков, может составить «десятки млрд руб.». Аналитики предполагали, что операторы смогут заработать за счет продажи специализированных сим-карт для касс с возможностью выхода в интернет.