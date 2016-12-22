YotaPhone 3 покажут на выставке в Китае в июне

Третью модель смартфона с двумя экранами YotaPhone впервые покажут на выставке в Харбине 15–19 июня. Продажи устройства начнутся в сентябре в Китае, тогда же оно станет доступно россиянам для заказа онлайн

YotaPhone 2 (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Официальная презентация YotaPhone 3 состоится в Китае на выставке в Харбине, которая пройдет 15–19 июня. Точная дата пока уточняется. Об этом РБК рассказала директор Marsfield Екатерина Лапшина в рамках ПМЭФ-2017.

YotaPhone был разработан в России компанией Yota Devices. Это смартфон с двумя экранами, один из которых работает по технологии электронных чернил и всегда включен. Marsfield управляет активами фонда Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, которому принадлежит 34,9% в Yota Devices. Другими акционерами Yota Devices является китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (владеет 30%), принадлежащая госкоропорации «Ростех» Yota Holdings (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика. За время существования Yota Devices выпустила две модели YotaPhone. Первая начала продаваться в декабре 2013 года, вторая модель — год спустя. Выпуск YotaPhone 3 изначально планировался в середине 2016 года, но был отложен.

По словам Лапшиной, продажи YotaPhone 3 начнутся в сентябре в Китае. В России в это же время YotaPhone 3 будет доступен для заказа онлайн, позже он появится и в розничных сетях. Стоимость устройства составит $400–450 (22,6–25,4 тыс. руб. по текущему курсу) за модель с максимальной внутренней памятью.

Эту информацию РБК подтвердил Фрэнк Чен, гендиректор BaoliYota Technology, совместного предприятия China Baoli и компании Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае. Он также сообщил, что прототип YotaPhone 3 уже был показан партнерам из «Ростеха».

Конкретных характеристик нового смартфона акционеры Yota Devices не назвали, однако отметили, что новая модель будет больше по размеру и с более продвинутыми характеристиками. Гендиректор BaoliYota Technology лишь сообщил, что смартфон будет сделан из более премиальных материалов и у него будет более мощная производительность.

«Yotaphone — самый узнаваемый российский бренд смартфонов. При этом это телефон довольно дорогой, рассчитан на премиум-сегмент. Но потребители, например в том же Китае, стали покупать сейчас более дорогие вещи, поэтому у нас высокие шансы быстро завоевать рынок», — считает Фрэнк Чен. Он отметил, что Китай — самый главный и большой рынок для компании.

По словам Екатерины Лапшиной, в Китай будет поставляться версия YotaPhone, на которой предустановлены местные приложения, например поисковик Baidu и мессенджер WeChat. Оба будут работать и на втором экране. Российская версия также будет адаптирована для локального рынка, добавила директор Marsfield. Она не исключила и партнерства с российскими компаниями, например «Яндексом». «Цель первого этапа — добиться продаж на уровне сотен тысяч устройств, а дальше цели более амбициозные, если первый этап увенчается успехом», — сказала Лапшина.