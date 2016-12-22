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«Ростелеком» решил пока не увеличивать долю в Tele2
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«Ростелеком» решил пока не увеличивать долю в Tele2
Технологии и медиа, 18:13
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«Ростелеком» решил пока не увеличивать долю в Tele2
У «Ростелекома» нет необходимости сейчас получать контроль над «Т2 РТК Холдингом» (оказывает услуги под брендом Tele2). Вместо этого «Т2 РТК Холдинг» начал продвигать услуги «Ростелекома» среди своих абонентов
Михаил Осеевский (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

«Сегодня необходимости получить контроль в Tele2 (компания — «Т2 РТК Холдинг». —  РБК) у «Ростелекома» нет. Мы видим, что Tele2 как компания, которая принадлежит разным акционерам, успешно развивается. В целом могу сказать, что результаты Tele2 за первую половину 2017 года очень неплохие», — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью РБК. Точные показатели он не назвал, но отметил, что они «заметно лучше» того, что ожидали увидеть акционеры оператора.

«Ростелекому» принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», остальное у Tele2 Russia Holding AB. Этой компанией, в свою очередь, владеет консорциум — группа ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» (10%).

Осенью 2015 года «Т2 РТК Холдинг» вышел на рынок Москвы, необходимость строительства сети в столичном регионе потребовала от оператора серьезных затрат (их размер не раскрывался). Выход на новый рынок принес незначительное количество абонентов «Т2 РТК Холдингу». На начало 2017 года у компании в Москве было 2,5 млн абонентов, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. По итогам 2016 года чистый убыток компании составлял 15,6 млрд руб. по сравнению с 7,6 млрд руб. в 2015 году, говорилось в материалах ВТБ. Сам «Т2 РТК Холдинг» перестал раскрывать финансовые и операционные результаты в середине 2016 года.

Из-за таких результатов ВТБ задумался о выходе из совместного предприятия, рассказывал источник РБК, близкий к «Ростелекому». Именно с этим собеседники РБК связывали смену главы «Ростелекома» в начале марта этого года. Занимавший этот пост до Михаила Осеевского Сергей Калугин выступал против такой сделки, в том числе из-за этого, по словам двух источников РБК, его контракт был прекращен досрочно.

Сразу после назначения Осеевского в «Ростелеком» и он, и представители ВТБ заявляли, что изучают вопрос об увеличении доли оператора в совместном предприятии, но подчеркивали, что речь о полном выкупе не идет. Спустя полгода позиция изменилась. Теперь Осеевский говорит, что «Ростелеком» и «Т2 РТК Холдинг» сосредоточены на поиске синергии при совместном развитии бизнеса. «Увеличение доли в на​стоящее время не является нашим приоритетом. Мы с партнерами по Tele2 сосредоточены на улучшении операционных и финансовых результатов», — сказал Осеевский.

По его словам, в ближайшее время в розничной сети «Т2 РТК Холдинга» начнется продажа пакетов услуг «Ростелекома». «Мы продолжаем идти в сторону предоставления услуг 4Play (услуги мобильной связи, фиксированной телефонии, доступа в интернет и платного телевидения единым пакетом. — РБК). Начнем продажи в ограниченном количестве регионов, чтобы протестировать», — отметил Осеевский.

Ранее «Ростелеком» запустил виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO) на сети «Т2 РТК Холдинга». Такие компании оказывают услуги под собственным брендом на сетях существующих операторов. На данный момент абонентская база MVNO «Ростелекома» превышает 500 тыс. клиентов. Также «Т2 РТК Холдинг» перешел на использование каналов связи «Ростелекома». Компания обсуждает возможность технического обслуживания инфраструктуры «Т2 РТК Холдинга» силами специалистов «Ростелекома» и другие совместные инициативы.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» Константин Прокшин сказал, что продажи совместного пакета услуг компании и «Ростелекома» стартова​ли в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. «Мы рассчитываем на успех пилота и дальнейшее расширение географии продаж», — заметил он. Другие крупные мобильные операторы уже несколько лет продают услуги мобильной и фиксированной связи единым пакетом.

Автор: Анна Балашова.
Теги: Tele2 , «Ростелеком» , Михаил Осеевский
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