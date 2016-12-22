После нападения на студию Учителя возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как в Санкт-Петербурге неизвестные напали на студию режиссера Алексея Учителя, сообщил РБК заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Эльмар Шахирзаев.

«После инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213», — сказал он. По его словам, сотрудники полиции сейчас ищут причастных к нападению лиц.

В разговоре с РБК адвокат Учителя Константин Добрынин выразил надежду увидеть «красивую процессуальную работу следствия». «Слава богу, что они вообще возбудили уголовное дело, молодцы», — сказал он.

О том, что здание студии режиссера Алексея Учителя «Лендок» забросали бутылками с зажигательной смесью, РБК сообщили ранее в четверг, 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



«Неизвестные в 3:30 ночи по адресу: Крюков канал, 12, бросили в здание стеклянные бутылки с жидкостями. Сейчас разбираемся», — сказал сотрудник пресс-службы.

Адвокат учителя Константин Добрынин заподозрил в нападении членов общественной организации «Христианское Государство — Святая Русь!». В свою очередь, руководитель организации отверг причастность к инциденту.

После того, как в ночь на 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии, Учитель попросил директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева остановить агрессию и обеспечить его безопасность, а также безопасность зрителей, ожидающих премьеры фильма «Матильда».

«Матильда» повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат картина, получившая в начале августа прокатное удостоверение, должна выйти в конце октября.

Вопрос о допустимости показа ленты поднимала, в частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она несколько раз обращалась в правоохранительные органы с просьбой инициировать проверку деятельности Учителя.

Протест против выхода фильма на экраны поддержали и "православные активисты". Несколько раз они устраивали «молитвенные стояния» против фильма. 1 августа на такое мероприятие пришли 500 человек.