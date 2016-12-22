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Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России
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Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России
Общество, 20:47
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Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России
Уменьшенные по формату дорожные знаки начнут использовать по всей России, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. Прежде подобную практику власти планировали распространить на Москву и Петербург
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России начнут устанавливать дорожные знаки меньшего размера. Об этом после заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения журналистам рассказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, передает «РИА Новости».

«На комиссии было поддержано решение вывести из эксперимента в постоянное законное использование уменьшенные знаки, которые уже установлены в Москве на пяти улицах», — заявил он, добавив, что до конца года такие изменения должны быть внесены в государственные стандарты.

Помимо этого, как рассказал Ликсутов, на заседании также поддержали решение о сокращении числа знаков на улицах. «Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер», — уточнил глава столичного департамента, пояснив, что «это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией».

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Эксперимент по использованию дорожных знаков в уменьшенном формате уже начали проводить в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее поручение в декабре прошлого года дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Так, 24 августа стало известно о том, что до конца сентября в столице уменьшенные знаки появятся еще на 27 центральных улицах города, в том числе на Неглинной, Мясницкой и Большой Бронной. Всего новых знаков в Москве будет 2,3 тыс. В настоящее время работы по их экспериментальной установке ведутся на 25 улицах в районе Хамовники.​

Как уточняли в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), размер большинства уменьшенных знаков — 400х400 мм и 500х500 мм. Однако, например, такие знаки, как «Остановка запрещена» и «Парковка», в столице, по данным ЦОДД, будут использоваться в формате 700х700 мм, а информационные таблички — 700х350 мм.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Москва , Санкт-Петербург , Максим Ликсутов , дорожные знаки
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