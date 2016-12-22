Сергей Шнуров будет вести «Главного котика страны» на «Первом канале»

Программа будет посвящена не котам, а людям, рассказал лидер группы «Ленинград». С «Первого канала» летом 2017 года ушел ведущий Андрей Малахов, а сам канал отказался показывать передачу «Пока все дома»

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет ведущим новой программы «Главный котик страны» на «Первом канале», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Первый выпуск программы выйдет в эфир 3 сентября, в 12:15 мск», — уточнили в пресс-службе.

Премьера передачи «Главный котик страны» действительно значится в телепрограмме на 3 сентября, однако описания того, что будет представлять из себя шоу, не приводится. В пресс-службе телеканала пояснили лишь, что это будет «развлекательное шоу».

По словам Шнурова, которого цитирует пресс-служба «Первого канала», новая программа будет посвящена не животным, а людям, поскольку коты очень похожи на своих хозяев. «У меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», — пояснил Шнуров, пишет «Интерфакс».

Пиар-агент Сергея Шнурова Дмитрий Гугучкин не смог подтвердить РБК информацию о том, что музыкант будет вести шоу «Главный котик страны». «Сергей [Шнуров] не дает комментариев в принципе, если он что-то хочет прокомментировать, он это делает у себя в Instagram», — добавил Гугучкин.

В 2016 году Шнуров вел на «Первом канале» вместе с Софико Шеварднадзе шоу «Про любовь», задачей которого на сайте канала была названа помощь «запутавшимся в любовных отношениях людям».

В предыдущие годы Шнуров вел на разных телеканалах программы «Шнур вокруг света» (НТВ), «Культ тура» («Матч ТВ»), «Ленинградский фронт» («Пятый канал») и т.д.

Появление на «Первом канале» нового шоу произошло на фоне нескольких громких скандалов, в результате которых канал лишился перешедшего на «Россию 1» Андрея Малахова (вел программы «Пусть говорят» и «Сегодня вечером») и расторг контракт с ведущим и совладельцем производителя программы «Пока все дома» Тимуром Кизяковым. В среду стало известно, что и эта программа продолжит выходить на канале «Россия 1».