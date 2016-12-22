В России окончательно решили не восстанавливать «Советский Союз»

Выведенный из эксплуатации атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован в связи с отсутствием условий для его возвращения в строй. Раньше его хотели использовать как плавучий командный пункт Вооруженных сил России

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Построенный в 1989 году и выведенный из эксплуатации в начале XXI века атомный ледокол «Советский Союз» решено не восстанавливать, сообщает «РИА Новости».

«Ледокол «Советский Союз», к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ», — сообщил агентству генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

Ранее ледокол планировалось вернуть в строй, продлив ресурс работы его реакторной установки до 150–175 тыс. часов. Необходимость возвращения судна в строй объяснялась возросшей активностью на трассах Северного морского пути и участием «Атомфлота» в нефтегазовых шельфовых проектах. В 2014 году «Атомфлот» сообщал, что «Советский Союз» может вновь выйти на ледовые трассы в зимнюю навигацию 2017–2018 годов, однако после введения в отношении России санкций от этой идеи пришлось отказаться.

Нецелесообразным оказалось и использование «Советского Союза» в качестве плавучего командного пункта арктической группировки Вооруженных сил России.

«Когда вставали вопросы обеспечения тех баз, которые Минобороны восстановило в Арктике, то мы делали такую оценку. К сожалению, ледокол избыточен по мощности, и в его использовании для нужд вооруженных сил нет экономической целесообразности», — пояснил Рукша.

«Советский Союз» был спущен на воду в 1986 году на Балтийском заводе и введен в строй в 1989 году. Длина судна составляет 148 м, ширина — 30 м, водоизмещение — 23 тыс. т. Установленные на судне реакторы способны выдавать мощность 75 тыс. л.с., разгоняя «Советский Союз» до скорости 20,6 узла (на чистой воде). «Советской Союз» мог продолжать автономное плавание на протяжении семи с половиной месяцев.