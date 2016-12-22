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Правительство отказалось утверждать двух кандидатов на пост главы РАН
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Правительство отказалось утверждать двух кандидатов на пост главы РАН
Общество, 17:42
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Правительство отказалось утверждать двух кандидатов на пост главы РАН
Правительство отказалось одобрять кандидатуры двух претендентов на пост главы РАН — проректора МГУ Алексея Хохлова и директора Института иммунологии и физиологии Валерия Черешнева. В предвыборной гонке останутся пять кандидатов
Алексей Хохлов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство отобрало для выборов на пост главы Российской академии наук пять претендентов из семи, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева от 31 августа. Отказы получили проректор МГУ Алексей Хохлов (63 года) и директор Института иммунологии и физиологии (Екатеринбург) Валерий Черешнев (72 года, баллотировался в 2008 году). Чиновники изучали кандидатуры потенциальных президентов РАН больше месяца — академия передала списки на рассмотрение правительству 25 июля.

Хохлов отказался от комментариев, уточнив, что у правительства есть «свои соображения по этому поводу». «У них было право отобрать кандидатов, они его использовали. Больше ничего сказать не могу», — заявил он РБК. Черешнев сообщил РБК, что не понимает мотивов правительства. «Я бы понял, если бы нас отобрали по возрасту, но одобрили кандидата старше, чем я», — заметил он. И.о. главы РАН Валерий Козлов на пресс-конференции 25 июля заявлял, что правительство ориентируется на «формальные требования». «Есть некие формальные требования к президенту РАН. Он не является госслужащим, но к нему по факту должны применяться такие же требования, как к государственному служащему», — заявил Козлов.

Правительство согласовало пять кандидатов: генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгения Каблова (65 лет), научного руководителя Института океанологии им. Петра Ширшова Роберта Нигматулина (77 лет), директора Института прикладной физики Александра Сергеева (61 год), председателя совета директоров «Микрона» Геннадия Красникова (59 лет) и научного руководителя Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председателя совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислава Панченко (69 лет). Во время прежних выборов президента РАН, весной 2017 года, в 2013 и 2008 годах, было по три кандидата.

Правительство получило право одобрять кандидатов в президенты РАН этим летом. В июле депутаты Госдумы разработали и приняли специальные поправки в закон о РАН. Тогда же парламентарии внесли еще одно изменение — предоставили президенту России возможность накладывать вето на уже избранного академиками главу РАН.

Документ был подготовлен после того, как в марте сорвались выборы президента академии. Все три кандидата, сославшись на несовершенную процедуру выборов, сняли свои кандидатуры. На пост претендовали директор Института молекулярной биологии Александр Макаров (66 лет), действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов (71 год) и Панченко. Источники РБК в Кремле и РАН сообщали, что властей не устраивала победа Владимира Фортова.

Очередные выборы назначены на 25 сентября. На 19 сентября запланированы дебаты кандидатов. На начало сентября было назначено заседание президиума РАН, на котором предполагалось заслушать программы, рассказал РБК источник в академии. Но 30 августа планы пришлось поменять, поскольку только три претендента согласились представить свои программы — получившие отказ Хохлов и Черешнев, а также Нигматулин, указал собеседник РБК. Хохлов и Черешнев первые и пока единственные подготовили свои программы — 26 июля и 24 августа соответственно.
Автор: Полина Звездина.
При участии: Анна Могилевская.
Теги: выборы , Правительство , Российская академия наук
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