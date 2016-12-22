Медики подтвердили наркотическое опьянение Умара Джабраилова

Медосвидетельствование бизнесмена Умара Джабраилова, задержанного за стрельбу в отеле, показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. В гостиничном номере у него нашли неизвестные порошок и таблетки

Умар Джабраилов (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в состоянии наркотического опьянения, говорится в результатах его медицинского освидетельствования. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы. О положительных результатах анализов Джабраилова сообщило ранее со ссылкой на свой источник агентство «Москва».

В ГУ МВД Москвы отказались комментировать эти сведения, пояснив, что они не подлежат огласке как данные следствия. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков заявил: «Я не думаю, что это так, похоже на утку в СМИ». На вопрос о состоянии Джабраилова он ответил: «Нормально, он восстанавливается».

Джабраилов был задержан поздно вечером во вторник в номере отеля Four Seasons на Охотном Ряду, после того как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В итоге осмотра у него в номере было найдено «порошкообразное вещество белого цвета», рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК), на время следствия он был отпущен под подписку о невыезде. Вещества направлены на экспертизу.​

Умар Джабраилов ​в 2004–2009 годах был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С 2009 по 2013 год он был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 2000 году принимал участие в выборах президента России и по результатам голосования занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов.

В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако», которая управляла сетью бензозаправочных станций в Подмосковье и столице, а также группу «Плаза», куда входили, в частности, торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Кроме того, он владел московской гостиницей «Рэдиссон Славянская». Сейчас Джабраилов — совладелец девяти компаний, в том числе инвестиционно-строительной компании «Аванти СтройГрупп» — структуры, которая возводит ЖК «ЗИЛарт» на территории бывшего ЗИЛа (по итогам 2015 года компания задекларировала чистую прибыль 39,1 млн руб.). ​Кроме того, ему принадлежит застройщик «МС Регион» (существует с 2009 года), получавший контракты в странах Персидского залива, бывших югославских республиках и в России.