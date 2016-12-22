Кремль рассказал о предстоящей встрече Путина со школьниками

По словам Пескова, президент встретится в Ярославле со старшеклассниками, «которые уже проявили себя»

Владимир Путин во время встречи с учениками в День знаний. 2016 год (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В ходе всероссийского открытого урока, который президент России Владимир Путин проведет 1 сентября в Ярославле, глава государства будет общаться со старшеклассниками, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Путин посетит всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и встретится с принимающими в нем участие старшеклассниками.

«Там будет очень интересно: те учащиеся, которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных работодателей и корпораций, о том, что, после того как они окончат учебное заведение, они будут взяты на работу», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил также, что президент обсудит со школьниками вопрос выбора профессии, «то, каким путем они хотят идти дальше в жизни, где они хотят работать».

В рамках визита в Ярославль Путин также встретится с представителями общественности региона и «плотно» пообщается с и.о. губернатора области Дмитрием Мироновым.

29 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в День знаний, 1 сентября, Путин может провести открытый урок в одной из школ Ярославля, на котором может поднять тему будущего России. По данным издания, проведенный президентом урок будет транслироваться и в других регионах.