Ремонт крыши «Санкт-Петербург Арены» продлен бессрочно

Ремонт крыши стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове продлен на неопределенный срок. О том, что кровля спортивной арены стоимостью более 40 млрд руб. протекает, стало известно в конце июня

Стадион «Санкт-Петербург Арена» (Фото: ТАСС)

Генеральный подрядчик «Санкт-Петербург Арены» компания «Метрострой» продолжает работы по ремонту крыши стадиона, но отказывается назвать срок их окончания. Об этом сообщил RNS со ссылкой на заявление официального представителя вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елену Михину и подтвердила в разговоре с РБК представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

«Они [«Метрострой»] уже фактически говорят, что до начала сентября они не успевают… Новые временные рамки не установлены», — сказала она RNS.

Сроки ремонта кровли стадиона изменились, подтвердила РБК Гигиняк, ранее они не были «никак регламентированы, кроме устных указаний».

«Сначала было 15 августа, потом конец августа, сейчас сроков не хотим называть, потому что, если мы не выдержим, потом устанем всем объяснять. У нас есть регламентные обязательства в рамках гарантийного содержания стадиона. Там не прописаны какие-то конкретные сроки», — сообщила она РБК.

Позже в разговоре с РБК Михина сообщила, что все работы на крыше многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Санкт-Петербург Арена», для которых был определен контрольный срок до конца августа текущего года, завершены. По ее словам, все «остальные мероприятия, которые могут потребоваться при эксплуатации объекта, будут выполняться в рамках гарантийных обязательств ОАО «Метрострой».

В конце июня 2017 года, во время матча между «Зенитом» и «Рубином», на стадионе протекла крыша — тогда ее закрыли, чтобы защитить зрителей от дождя. Компания «Метрострой» занимается устранением протечки крыши в рамках гарантийного обслуживания объекта.

После матча вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что морские птицы бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «мощными клювами». Кроме того, отметил он, были и другие «огрехи» конструкции: недостаточное число водостоков, герметизация, недостатки в местах примыкания подвижной части крыши к стационарным конструкциям. Позже на своей странице в Facebook Албин, комментируя публикации с его цитатой про бакланов, призвал не относиться «ко всему слишком серьезно» и «быть добрее». «Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!» — написал вице-губернатор.

Глава пресс-службы компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк в разговоре с РБК отметила, что эксплуатация раздвижной кровли началась только этим летом. «Учитывая сложность, уникальность и масштаб объекта, возникает необходимость корректировать или дорабатывать некоторые проектные решения», — пояснила она.

РБК направил запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину для уточнения информации о переносе на неопределенный срок завершения ремонта крыши «Зенит Арены».

Стадион «Санкт-Петербург Арена» («Зенит Арена») строился на Крестовском острове с 2006 по 2016 год. У объекта трижды менялся подрядчик, строительство обошлось в более чем 40 млрд руб. ОАО «Метрострой» стало генеральным подрядчиком по завершению строительства футбольного стадиона на Крестовском острове в августе 2016 года.

Выявление инженерных недостатков стадиона продолжается и после окончания строительства: так, например, выяснилось, что была нарушена технология укладки газона на футбольном поле.

Ранее Албин, комментируя критику болельщиков относительно «Зенит Арены», говорил, что «негативная история» с участием стадиона создавалась на протяжении 12 лет. Он отмечал, что, «кроме как делом», доказать обратное невозможно. «Я считаю, что [стадион] нормального качества. А все дефекты, которые выявляются в процессе эксплуатации, — по качеству материалов, качеству работ, они устраняются», — подчеркнул тогда вице-губернатор.