Полиция возбудила дело о поджоге после крупного пожара в Ростове-на-Дону

МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по итогам крупного пожара в Ростове-на-Дону. В правоохранительных органах подозревают, что причиной уничтожения более 100 домов мог быть поджог

Фото: Сергей Пивоваров для РБК

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для дела стал сильный пожар 21 августа, в результате которого огнем оказались охвачены более 100 строений, а один человек погиб.

В полиции при этом уточнили, что следователи отрабатывают различные версии случившегося: «рассматриваются варианты как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор».

В ГУ МВД указали, что уже установлены и допрошены риелторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Следователи изъяли документы из риелторских компаний для дальнейшего изучения.

25 августа начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков призвал СМИ и сторонних наблюдателей быть объективными «Мы с каждым пострадавшим работаем, и еще ни один человек не сказал, что кто-то пытался что-то поджечь», — сказал он.

Изначально уголовное дело по итогам пожара в Ростове-на-Дону возбудил Следственный комитет по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность). При этом местные жители сообщали о так называемых черных риелторах, которые якобы промышляли в районе, где произошло возгорание. Эти рассказы прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, по словам которого, разобраться в причинах случившегося должны следователи.

26 августа разобраться в причинах резонансных пожаров на юге России – в том числе и в Ростове-на-Дону – правоохранительным органам поручил президент Владимир Путин.

Пожар в центре Ростова-на-Дону возник 21 августа. Возгорание произошло в частном секторе, пламя охватило сразу десять домов, а позднее перекинулось и на соседние постройки. В результате практически полностью сгорело около 120 жилых домов. Огонь тушили более суток 2 тыс. пожарных. Были привлечены 231 единица техники, в том числе из соседних регионов, и семь вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Вертолеты сбросили на горящие дома 915 т воды.