Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным

Алексей Навальный Фото: Олег Яковлев / РБК

31 мая Люблинский суд столицы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который бизнесмен Алишер Усманов подал к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. В преддверии разбирательств в суде миллиардер записал два видеообращения, в которых обвинил оппозиционного политика во лжи и невежестве; в итоге публичный конфликт Усманова и Навального стал одной из самых обсуждаемых тем этой весны в российских медиа. О том, как развивалось их противостояние, — в обзоре РБК

Суд

Главное требование иска Усманова — опровержение расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон»: публикация, по мнению истца, содержит «заведомо не соответствующие действительности» сведения, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Усманов заявил о необходимости удалить расследование с сайта Навального, а также публично опровергнуть его информацию о том, что он давал взятку Медведеву и ряду других российских чиновников, ввел цензуру в издательском доме «Коммерсантъ», владельцем которого он является, и слова Навального о том, что Усманов является преступником, не платит налоги в России и участвовал в незаконной приватизации активов.

На процессе по делу 30 мая Навальный попросил вызвать в суд в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова, которому Усманов, по его мнению, дал взятку. Об этом он говорил в расследовании 2012 года. Суд оставил ходатайства без рассмотрения.

31 мая суд удовлетворил иск Усманова. Согласно его решению, Навальный и ФБК должны будут разместить в интернете опровержение публикаций, которые суд счел порочащими имя Усманова, а сами публикации, в том числе расследование «Он вам не Димон», удалить. Навальный сразу же заявил, что ответчики не намерены выполнять решение суда ответчики не будут.

Расследование Навального

Противостояние оппозиционера и бизнесмена в блогосфере началось после того, как 2 марта 2017 года ФБК Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Помимо прочего в расследовании со ссылкой на выписку из Росреестра говорилось, что миллиардер Алишер Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Навальный оценил стоимость этой недвижимости примерно в 5 млрд руб.

«Этот фонд не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. Управляют фондом те же люди, что и фондами «Дар» и «Градислава», владеющими резиденцией Медведева в Плесе и другими личными объектами премьер-министра», — отмечалось в расследовании ФБК. Авторы расследования утверждали, что Фонд поддержки социально значимых государственных проектов возглавляет одногруппник и друг Медведева Илья Елисеев.

В этот же день директор ФБК Роман Рубанов направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Медведева и Алишера Усманова.

«Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А.Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д.А. в отношении аффилированных с Усмановым А.Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 млрд руб. является взяткой», — говорилось в заявлении.

Иск в ответ

Спустя месяц, 11 апреля, Усманов заявил о намерении подать в суд на Навального. В интервью ТАСС он сообщил, что основанием для этого стали публикации Навального, которые порочат его честь и достоинство. «Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», — заявил он.

Навальный тут же прокомментировал это заявление в своем Twitter.

Спустя день появилось интервью Усманова в «Ведомостях». В нем основной акционер USM Holdings заявил, что подарил дом в Знаменском, который построил для своей сестры, фонду «Соцгоспроект», которым руководит Елисеев, в обмен на участок в 12 га на Рублевке. Как утверждал Усманов, обмен, с учетом стоимости земельных участков, прошел с балансом «примерно 50 на 50». Стоимость дома и земельного участка, переданного фонду, миллиардер оценил примерно в $50 млн.

Навальный назвал это заявление ложью. В ответ в пресс-службе Усманова заявили, что Навальный показал свою «некомпетентность и склонность ко лжи» и имеет «проблемы со зрением».

В этот же день иск Усманова о защите чести и достоинства в отношении Навального и ФБК был зарегистрирован Люблинским районным судом Москвы. Иск не содержал требований о «финансовых компенсациях»

Навальный тут же сообщил, что его первым ходатайством в суде станет просьба вызвать в суд в качестве свидетеля главу правительства Дмитрия Медведева.

Первый ролик Усманова

Утром 18 мая в Люблинском суде началось предварительное слушание по иску Усманова. В это же самое время в социальной сети «ВКонтакте» Усманов неожиданно опубликовал видеоролик, в котором обратился к Навальному.

«Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что сидел в тюрьме. Я шесть лет просидел в тюрьме — в отличие от тебя — по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности… Ты одну ночь просидел в тюрьме при жестокой власти, а я при мягкой власти ни за что шесть лет», — заявил бизнесмен. «Из нас двоих уголовник ты, потому что находишься под приговором», — добавил он.

Кроме этого, в своем обращении Усманов назвал Навального неучем, заявил, что обвинения во взятках — это ложь, а также что он сам никогда не участвовал в залоговых аукционах, а деньги на покупку Михайловского и Лебединского комбинатов собирал сам или брал для этого кредит в банке, и что за последние года им было создано 40 тыс. рабочих мест.

«Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — завершил свое обращение Усманов.

Навальный разместил ссылку на видеообращение Усманова на своей странице и пообещал ответить Усманову по пунктам. «Продюсеры, создающие видеоблогеров, могут нервно курить в стороне до конца жизни. Ведь мы сделали видеоблогера из Алишера Усманова, российско-британско-швейцарского олигарха, обладателя состояния в $15 млрд», — написал он в своем блоге.

Вечером 18 апреля Навальный вышел в прямой эфир на своем канале в YoutТube и заявил, что не собирается извиняться перед Усмановым за обвинения в коррупции и уклонении от налогов.

Навальный подчеркнул, что считает бизнесмена «вредным человеком, который не приносит ничего полезного».​ Политик также рассказал, что видео Усманова было записано на яхте стоимостью €400 млн. В контексте этого политик еще раз обвинил Усманова в уклонении от уплаты налогов.

«Я воспринимаю это обращение как угрозу. Но мне все равно, сколько у него миллиардов. Если кто-то считает, что он выпилил из российского бюджета, похитил фактически у нас — это же национальное богатство, руда, которую он добывает, и мне, и вам принадлежит. <...> Нет, я не боюсь вообще ни капли», — заявил Навальный.

Кроме этого, Навальный сказал, что готов встретиться с Усмановым на дебатах. «РБК и «Дождь» написали, что они готовы организовать какие-то дебаты, и не боюсь ли я прийти на такие дебаты, меня спрашивали много раз. Не боюсь. Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на «вы»). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», — сказал он.

Второй ролик Усманова

Новое обращение Усманова было опубликовано утром 24 мая. Оно оказалось короче первого и вместо 12 минут длилось всего три. Миллиардер поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео, и высказал свое мнение, в том числе «очень нелестное», после чего снова обрушился с критикой на Навального.

Он сравнил оппозиционного политика с героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым, который мечтал «взять все и поделить». «Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем. Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — сказал Усманов.

Усманов отказался участвовать в дебатах с Навальным. «Врал ты персонально, и извиниться надо тебе. Какие дебаты? Это все равно что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление миллиардер.

В своем ответе Навальный выразил сожаление об отказе от дебатов. «Хотя ценю, что вы верно описали причину. «Это были бы дебаты между правдой и ложью», именно так! И люди легко отличат вашу ложь, поэтому вы испугались», — сказал Навальный.

Полноценный ответ на слова Усманова, который ранее, в среду, назвал Навального «высокохудожественным вруном» и пообещал устроить «дебаты в суде», Навальный выпустил 29 мая. Он ответил Усманову на обвинения во лжи и рассказал о том, как предприниматель строил свой бизнес в 1990-х. По данным, приведенным в ответе Навального, для консолидации акций двух сырьевых комбинатов, бизнесмен использовал несколько компаний в офшорных зонах.

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По словам Навального, Усманов также уклонялся от выплат налогов через «непрямой экспорт российского сырья за границу, трансфертное ценообразование и центр прибыли на офшорах».



30 мая, перед началом судебного заседания по иску миллиардера, его пресс-служба ответила на опубликованное накануне новое расследование ФБК. В заявлении был отмечен «комедийный талант (Навального. — РБК) в жанре stand up comedy». В пресс-службе также заявили, что расследования оппозиционера «напоминают сценарии юмористического шоу средней руки» и пообещали «отделить псевдоюридическую чушь от популистского пиара» и подготовить новые исковые заявления.

Обвинения в изнасиловании

26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея.

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В пресс-службе напомнили, что Усманов в своем втором видеообращении привел пример «конкретного ложного» заявления Навального о том, что миллиардер отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Упоминание слова «изнасилование» не содержится ни в приговоре Военного трибунала Туркестанского военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 года, добавили представители Усманова. Они также в очередной раз указали, что Верховный суд установил, что в действиях Усманова не было состава преступления.

Представители Усманова указали на то, что Навальный информацию об изнасиловании нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. «Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе», — заявили в пресс-службе.

В своем ответе Навальный, упоминая изнасилование, сказал, что опирается на слова Мюррея, к которому, по словам оппозиционера, у бизнесмена претензий не было.