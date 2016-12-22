«Без боя не сдамся»: что известно о задержании экс-сенатора Джабраилова

Полицейские вечером в среду отпустили под подписку о невыезде экс-кандидата в президенты Умара Джабраилова. По данным МВД, бизнесмен устроил стрельбу в отеле Four Seasons. В его номере нашли дыры в потолке и белый порошок

Умар Джабраилов (в центре) у здания ОВД «Китай-город». 30 августа 2017 года (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Безымянный стрелок

Сотрудники управления МВД по Москве вечером в среду, 30 августа, сообщили об освобождении под подписку о невыезде мужчины, который накануне устроил стрельбу в гостиничном номере в центре Москвы. «В 18.15 [ему] избрана мера пресечения в виде подписки о невы­езде», — говорится в официальном сообщении пресс-службы главка, поступившим в РБК.

Задержанным мужчиной оказался бизнесмен и сенатор от Чечни Умар Джабраилов, рассказали два источника РБК, близкие к силовым структурам. На протяжении всей среды имя мужчины в полиции не называли. О том, что именно Джабраилов был задержан за стрельбу в гостинице, подтвердили РБК члены Общественной наблюдательной комисси по Москве Денис Набиуллин и в пресс-службе партии «Единая Россия», которая сообщила, что приостановит членство в ней бизнесмена после сообщений о его задержании. В соответствии с уставом партии это происходит автоматически, если против ее члена возбуждается уголовное дело, пояснили в «Единой России».

Представители бизнесмена в среду утверждали, что ничего не знают о случившемся. Пресс-секретарь Григорий Горчаков после задержания Джабраилова был в курсе лишь, что он находится в Москве; его помощник в Рахман Янсуков также заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. После освобождения Джабраилова его представители не отвечали на звонки РБК, а телефоны самого предпринимателя были заблокированы.

Наградной пистолет и белый порошок

Неофициальные данные о задержании появились в соцсетях около 10:30 утра. В течение часа после этого ГУ МВД опубликовало официальное сообщение; имя стрелка в нем не было названо. «29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащ­его ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх. Пострадавших в резул­ьтате происшествия нет», — говорилось в сообщении. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), уточнили в полиции.

Стрельбу устроил именно Джабраилов, это произошло в гостинице Four Seasons на Охотном Ряду, уточнили два источника РБК. Вечером во вторник охранники отеля увидели постояльца в лифте с пистолетом в руке. Они вызвали патруль полиции, воспользовавшись тревожной кнопкой. В ОВД «Китай-город» сигнал об этом получили в 22:30 вторника. Когда полиция прибыла на место вызова, сотрудники службы безопасности отеля показали им видео с камер наблюдения, на котором было видно, что мужчина с пистолетом стоит в лифте.

Полицейские и сотрудники службы безопасности поднялись на шестой этаж, где вышел из лифта вооруженный постоялец. Дверь номера 633 им открыл мужчина, который держал направленный в пол пистолет. Когда полицейские потребовали положить оружие на пол, тот сказал: «Без боя не сдамся». После повторной просьбы Джабраилов положил пистолет на пол, полицейские вошли в номер и надели на него наручники. В потолке номера наряд нашел отверстия от выстрелов.

У задержанного изъяли наградной пистолет системы Ярыгина калибра 9 мм. У Джабраилова имелось разрешение на его ношение, уточнял источник. Осмотрев номер, полицейские нашли «порошкообразное вещество белого цвета», рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле, а вместе с порошком еще и бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Вещества, рассказывали источники РБК в МВД и гостинице, были отправлены на экспертизу. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что информация о неизвестных препаратах к ним не поступала.

В среду днем Джабраилова повезли из отдела полиции на следственные мероприятия в Four Seasons, рассказывал РБК член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин, который прибыл в ОВД «Китай-город» чтобы проверить, не нарушаются ли права бизнесмена при задержании. В отеле комментировать ситуацию не стали: «Безопасность гостей и сотрудников отеля всегда является нашим главным приоритетом. Все дальнейшие запросы могут быть направлены в полицию города Москвы», — заключили в Four Seasons. Постоялец по имени Умар Джабраилов, по словам представителей отеля, к ним не заселялся.

Пока уголовное дело против Джабраилова возбуждено только по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК), максимальное наказание по которой — семь лет колонии, но такой срок грозит преступнику, который не только применял оружие, но и сопротивлялся представителям власти. Если изъятые при осмотре гостиничного номера вещества окажутся наркотическими, то бизнесмену могут вменить преступление по ст. 228 УК, устанавливающей наказание за хранение, сбыт, приобретение, изготовление и перевозку наркотиков. В зависимости от тяжести деяния, которое в случае с хранением определяется массой найденного вещества, наказание может составлять вплоть до пятнадцать лет колонии.

«Хулиганство относится к категории преступлений средней тяжести. Человек — москвич, здесь прописан: нет оснований полагать, что скроется. Довольно часто избирается такая мера пресечения, ничего необычного в этом нет. Обычно в таких случаях под стражу не берут. Если бы оружие было нелегальным, по-другому бы вопрос стоял», — прокомментировал РБК меру пресечения Джабраилову адвокат Андрей Князев.

ОВД «Китай-город». 30 августа 2017 года (Фото: Владислав Шатило / РБК) Партиец, сенатор и кандидат в президенты

Умар Джабраилов ​в 2004–2009 годах был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С 2009 по 2013 год он был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».



В 2000 году Джабраилов принимал участие в выборах президента России от инициативной группы «Сила разума». Тогда Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. По результатам голосования он занял последнее, 11-е, место, набрав 0,08% голосов.

Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО и конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако», которая управляла сетью бензозаправочных станций в Подмосковье и в столице, а также группу «Плаза», куда входили, в частности, торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд». Кроме того, он владел московской гостиницей «Рэдиссон Славянская».

В 1996 году американский бизнесмен Пол Тейтум обвинял Джабраилова в том, что тот угрожал его убить, чтобы вывести из состава учредителей совместного предприятия «Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр» (Джабраилов был заместителем гендиректора этой компании). В ноябре того же года Тейтум был расстрелян в подземном переходе у Киевского вокзала, однако причастность Джабраилова к случившемуся установить не удалось.



По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас Умар Джабраилов — совладелец девяти компаний. В том числе он владеет контрольным пакетом акций инвестиционно-строительной компании «Аванти СтройГрупп», которая занимается строительством жилых домов в Реутове и Москве, в частности ЖК «Зиларт» на территории бывшего ЗИЛа. По итогам 2015 года компания задекларировала чистую прибыль в 39,1 млн руб. ​Сам Джабраилов в одном из интервью в 2016 году рассказывал, что ему принадлежит две строительные компании. Вторая — это «МС Регион», которая существует с 2009 года получала контракты в странах Персидского залива, в бывших югославских республиках и в России. Эти компании входят в холдинг «Сила группа».

9 августа телеканал «Дождь» сообщал, что поездка дочери Дмитрия Пескова на судостроительный завод в Крыму для урегулирования делового спора была организована ассоциацией «Аванти». Елизавета Пескова была членом ассоциации до недавнего времени и покинула ее несколько дней назад, сказала телеканалу представитель ассоциации.

Джабраилов — почетный член Российской академии художеств. Он известен как меценат и коллекционер и входит в попечительский совет Московского музея современного искусства (ММСИ). В анонсе выставки избранных произведений из собрания Джабраилова «Новый элемент» (прошла в ММСИ в 2014 году) экс-сенатор назван «одним из немногих серьезных и последовательных собирателей новейшего искусства в России».