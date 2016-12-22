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Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова
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Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова
Общество, 14:00
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Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что испытывает страх в связи с задержанием и домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Она назвала это событие «грустнейшим» и «трагическим»

Народная артистка России Чулпан Хаматова назвала задержание и домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «несправедливым и незаконным». Об этом, как передает новостной портал Kazanfirst.

На церемонии награждения почетных граждан Казани Хаматова охарактеризовала произошедшее с Серебренниковым как «грустнейшее, трагическое событие» и празналась, что ей страшно.

«Я прилетела сегодня ночью, поспала несколько часов. Эмоционально очень перевозбуждена. Наверное, многие из вас знают, что недавно произошло, на мой взгляд, грустнейшее, трагическое событие. Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг совершенно несправедливо и незаконно. Мне очень страшно. И под этим впечатлением я нахожусь уже несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове», — сказала Хаматова.

В мае 2017 года, после обысков у Серебренникова, Хаматова в числе других деятелей культуры и искусства пришла к зданию «Гоголь-центра», где она зачитала обращение в поддержку режиссера. «Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа театра была прервана обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра», — сказала она тогда.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: задержание , Кирилл Серебренников , Чулпан Хаматова
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