Минтруд попросили считать 1 сентября уважительной причиной для прогула

В депутатском запросе подчеркивается, что проводы детей в школу для россиян настолько важны, что следует признать их уважительной причиной отсутствия на работе. В Госдуме допустили возможность принятия соответствующего закона

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Главу Минтруда Максима Топилина просят признать участие родителей школьников в церемониях, посвященных празднованию начала и окончания учебного года, уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Соответствующее обращение направил министру депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает «РИА Новости».

По словам депутата, школьные линейки 1 сентября проходят в первой половине дня, то есть в рабочее время, однако для родителей школьников, особенно тех, кто идет в школу в первый раз, участие в церемонии является «неотъемлемым атрибутом» празднования Дня знаний.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность включения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы», — говорится в обращении депутата.

По мнению Петрова, такое решение не только поможет сотням тысяч родителей школьников, но и будет соответствовать интересам государства, которое декларирует курс на поддержку института семьи.

Инициативу об изменении правила так, чтобы родители 1 сентября не были обязаны идти к девяти утра на работу, а могли спокойно пойти вместе с детьми на линейку, можно только приветствовать, сказал РБК член думского комитета по труду и соцполитике Олег Шеин. Он считает, что, если коллеги из Заксобрания Ленинградской области разработают и внесут в Госдуму соответствующий законопроект, тот может быть поддержан федеральным парламентом.

«Лично я всецело за. Закон должен следовать за сложившейся традицией. В данном случае давно уже стало традицией, что родители провожают детей в школу, и они не должны становиться заложниками злого работодателя», — подчеркнул парламентарий.

РБК направил запрос в Минтруд.