МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения

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В МЧС заявили, что получили прогноз от Росгидромета лишь 29 мая — в день урагана. Представленный прогноз, по утверждению министерства, не подпадал под категорию ЧС, требующей экстренного оповещения населения

В МЧС России заявили, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию чрезвычайной ситуации, требующей экстренного оповещения населения.

«По классификации МЧС России, определяющей «уровни опасности» и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз [от Росгидромета] не подпадал под критерии «чрезвычайной ситуации», так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства.

Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу

Собеседник подчеркнул, что в связи с поступившим прогнозом ведомство осуществило только информирование о неблагоприятных погодных условиях через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и СМС-рассылку. Он пояснил, что информирование населения посредством коротких СМС-сообщений не является основным способом информирования населения, поскольку «характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора».

В МЧС добавили, что предупреждение от Центрального управления по гидрометеорологии поступило 29 мая. Прогноз соответствовал так называемому желтому уровню опасности Росгидромета, при котором «возможны неблагоприятные явления в виде осадков, грозы, порывов ветра». В ведомстве подчеркивают, что данная информация была оперативно доведена до органов исполнительной власти.

В МЧС отметили, что в соответствии с желтым уровнем опасности, жителям Москвы следовало готовиться к «обычным для данной территории неблагоприятным погодным явлениям, при которых временами может создаваться угроза для отдельных видов социально-экономической деятельности», например отключение электроснабжения.

Ранее в Центральном управлении по гидрометеорологии РБК сообщили, что предупредили МЧС о резком усилении ветра еще в субботу, 27 мая, за два дня до урагана.

Резкое ухудшение погоды в столичном регионе произошло 29 мая. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, порывы ветры повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около 2 тыс. автомобилей. Из-за урагана были повалены 14 тыс. деревьев. ​Из-за такой погоды пострадали более 100 человек. По последним данным, жертвами урагана стали 11 человек.

Непогода сказалась на режиме работы московского транспорта: перебои произошли в движении поездов метро, аэроэкспрессов и электричек. Представитель «Аэрофлота» в беседе с РБК сообщил, что из-за сильного порыва ветра «два самолета получили незначительные повреждения в виде мелких царапин и мелких вмятин».