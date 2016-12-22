Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,94 56,43 EUR Нал. 63,67 63,06 USD Бирж. 56,64 +0,19 EUR Бирж. 63,34 +0,27 USD ЦБ. 56,52 -0,19 EUR ЦБ. 62,95 -0,42 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1932,91 -0,40% РТС 1074,81 -1,01% Brent 51,42 -1,55% DJIA 21041,87 -0,18% Nasdaq 6206,16 -0,06% FTSE 7526,51 -0,28%
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз
Лента новостей
Reuters узнал об отказе сдать помещение Навальному из-за звонка властей 19:57, Политика Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться за соцсети 19:56, Политика Суд отклонил 22 ходатайства Навального на процессе против Усманова 19:44, Общество Угольная реформа на Украине сделает безработными десятки тысяч человек 19:22, Бизнес Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников 19:08, Политика Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз» 19:01, Политика Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз 18:54, Общество Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве 18:51, Общество Исторический ураган в Московском регионе: последствия 18:45, Общество  Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму 18:45, Политика В Сети опубликовали видео нападения активистов на Львовский облсовет 18:38, Политика В Москве создадут шоу-румы будущих квартир для жильцов сносимых хрущевок 18:13, Общество Акции Amazon впервые пробили уровень $1000 за штуку 18:09, Финансы Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco 17:56, Бизнес Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны» 17:55, Политика В Большую палату ЕСПЧ передали иск Навального против России 17:48, Политика Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября 17:36, Общество Генпрокуратура Украины вновь предъявила обвинения бизнесмену Курченко 17:33, Политика Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху 17:27, Общество «Роснефть» стала единственным поставщиком топлива для Росгвардии 17:25, Политика Суд Чехии разрешил выдать российского хакера США или России 17:23, Политика В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта в Берлине 17:13, Общество Производители табака призвали Титова не вводить Путина в заблуждение 17:11, Бизнес Российская олимпийская чемпионка вернет медали из-за их низкого качества 17:07, Спорт Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. 16:57, Общество Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны 16:48, Политика Роман Павлюченко продолжит карьеру в московском «Арарате» 16:42, Спорт Глава Минюста Украины заявил о намерении подать в суд на Саакашвили 16:42, Политика
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз
Общество, 18:54
0
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз
Чиновники Министерства культуры и российские кинопродюсеры договорились об обязательном отчислении 5 млн руб. в российский Фонд кино при получении прокатного удостоверения. Для этого в Фонде будет создана специальная комиссия, которая будет решать, какие фильмы от этого взноса освободить, а какие — нет
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Министерстве культуры согласовали с российскими кинопродюсерами введение обязательного отчисления в Фонд кино при получении прокатного удостоверения в России. Сумма отчисления должна составить 5 млн руб. (сейчас она составляет 3,5 тыс. руб., в 1,5 тыс. раз меньше), сообщают «Ведомости». В случае если сборы фильма превысят 200–300 млн руб., то цена прокатного удостоверения составит 3–5% от итогового сбора картины в российском прокате.

«Мы пришли к решению об отчислениях в размере 5 млн руб. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн», — сказал РБК директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

По его словам, обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, а потом направляться на поддержку отечественной кинематографии — производство и прокат национальных фильмов.

Для реализации этой инициативы в Фонде кино появится комиссия, которая будет решать, какие «особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин», а какие — нет, отметил Тельнов. По его словам, в комиссию войдут авторитетные кинематографисты и критики. «Главное — не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», — заключил глава департамента.

«Вход на рынок оставляем 5 млн, вводим строку, что при сборах свыше платится процент с оборота. Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать», — сказал министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что можно было бы ввести отчисления начиная с общих кассовых сборов ​200 млн руб. Все отчисления будут идти в Фонд кино и направляться на поддержку отечественного кино, добавил Мединский.

​По словам министра, таким образом будут решаться три проблемы: увеличение финансирования отечественного кино путем сбора средств с зарубежных фильмов, ограничение проката низкокачественных фильмов и, таким образом, увеличение количества сеансов для российского кино, а также увеличение нагрузки на зарубежные блокбастеры.

Кинопродюсер и режиссер Сергей Сельянов рассказал РБК, что главное в этом законопроекте — защитить интересы авторского кино, чтобы оно не пострадало, а наоборот, получило стимул к развитию.

«Как это получится, увидим. Российский кинематограф в целом заинтересован. Если авторское кино исчезнет с наших экранов, значит, эта реформа гроша ломаного не стоит, значит, она вредная», — подчеркнул Сельянов.

Генеральный директор кинопрокатной компании «Вольгафильм» Сергей Спиридонов рассказал РБК, что ему известно о намерении Министерства культуры разработать законопроект, но к настоящему моменту никаких документов ему представлено не было.

В случае принятия законопроекта независимых кинопрокатчиков не останется, считает Спиридонов. «Для независимых компаний, а следовательно, для независимого российского, американского и европейского кино это неприемлемо, потому что мы прокатываем фильмы без какой-либо государственной поддержки, поддержки больших зарубежных студий», — сказал он, подчеркнув, что 5 млн руб. — «это смертельно». «Не пострадают лишь голливудские дистрибьюторы, для которых эта сумма очень небольшая при их заработках», — заключил он.

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова заявила РБК, что увеличение стоимости прокатных удостоверений для зарубежных фильмов до 5 млн руб. приведет к сокращению их количества в российских кинотеатрах.

«В этом случае потенциальный бокс-офис картины должен составлять не менее 15 млн руб. Это значительно повысит затраты на продвижение фильмов и ограничит возможности небольших дистрибьюторских компаний. В конечном счете это приведет к тому, что артхаусные фильмы и фильмы ограниченного проката просто перестанут показывать в России. Это затормозит развитие индустрии в целом», — сказала она. «Из-за недостатка контента многозальные кинотеатры будут пустовать, и в дальнейшем отпадет необходимость в строительстве мультиплексов», — заключила Зинякова.

В случае принятия закона об увеличении суммы отчислений за прокат фильма до 5 млн руб. Центру документального кино (ЦДК), скорее всего, придется прекратить свою дистрибьюторскую деятельность, так как документальные релизы редко собирают большую кассу в прокате. Об этом сообщила РБК генеральный директор ЦДК Софья Капкова. «Этот законопроект поставит под удар весь независимый кинематограф и документалистику в частности. Конечно, у нас есть и крайне успешные примеры. Фильм Михаила Фишмана и Веры Кричевской о Борисе Немцове «Слишком свободный человек» и фильмы из трилогии Леонида Парфенова «Русские евреи» отлично прошли в прокате в этом году. Однако 5 млн руб. — слишком внушительная сумма даже при разговоре о самых талантливых картинах», — отметила Капкова.

В начале января управляющий директор Фонда кино Антон Малышев заявлял, что в Министерстве культуры обсуждается вопрос о поднятии цен на выдачу прокатного удостоверения для иностранных фильмов с 3,5 тыс. до 5 млн руб. По его мнению, это предложение было выдвинуто, чтобы сократить число показов голливудских фильмов в российских кинотеатрах и увеличить сборы с российского кино.

В Кремле тогда ответили, что этот вопрос — лишь «одна из точек зрения», которую рассматривает Министерство культуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал тогда, что необходимо «всячески промоутировать» российское кино, но при этом нужно «все-таки ставить во главу угла интересы зрителей».

В начале года Мединский заявлял, что за 2016 год российские фильмы собрали в прокате 8,6 млрд руб., — это рекорд «за время работы российского кинематографа после 1991 года». После этого он выступил с предложением начать взимать денежные взносы с картин иностранного производства.

Авторы: Ася Сотникова, Мария Истомина, Екатерина Костина
Теги: кино , Владимир Мединский , Фонд кино , Министерство культуры РФ
Главное
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз» Политика
Материалы по теме
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова Общество
Фонд кино спрогнозировал сборы от проката «Левиафана» в 100 млн руб. Технологии и медиа
Фонд кино дал 1,7 млрд руб. на 27 фильмов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку