Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз

Чиновники Министерства культуры и российские кинопродюсеры договорились об обязательном отчислении 5 млн руб. в российский Фонд кино при получении прокатного удостоверения. Для этого в Фонде будет создана специальная комиссия, которая будет решать, какие фильмы от этого взноса освободить, а какие — нет

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Министерстве культуры согласовали с российскими кинопродюсерами введение обязательного отчисления в Фонд кино при получении прокатного удостоверения в России. Сумма отчисления должна составить 5 млн руб. (сейчас она составляет 3,5 тыс. руб., в 1,5 тыс. раз меньше), сообщают «Ведомости». В случае если сборы фильма превысят 200–300 млн руб., то цена прокатного удостоверения составит 3–5% от итогового сбора картины в российском прокате.

«Мы пришли к решению об отчислениях в размере 5 млн руб. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн», — сказал РБК директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

По его словам, обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, а потом направляться на поддержку отечественной кинематографии — производство и прокат национальных фильмов.

Для реализации этой инициативы в Фонде кино появится комиссия, которая будет решать, какие «особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин», а какие — нет, отметил Тельнов. По его словам, в комиссию войдут авторитетные кинематографисты и критики. «Главное — не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», — заключил глава департамента.

«Вход на рынок оставляем 5 млн, вводим строку, что при сборах свыше платится процент с оборота. Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать», — сказал министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что можно было бы ввести отчисления начиная с общих кассовых сборов ​200 млн руб. Все отчисления будут идти в Фонд кино и направляться на поддержку отечественного кино, добавил Мединский.



​По словам министра, таким образом будут решаться три проблемы: увеличение финансирования отечественного кино путем сбора средств с зарубежных фильмов, ограничение проката низкокачественных фильмов и, таким образом, увеличение количества сеансов для российского кино, а также увеличение нагрузки на зарубежные блокбастеры.



Кинопродюсер и режиссер Сергей Сельянов рассказал РБК, что главное в этом законопроекте — защитить интересы авторского кино, чтобы оно не пострадало, а наоборот, получило стимул к развитию.



«Как это получится, увидим. Российский кинематограф в целом заинтересован. Если авторское кино исчезнет с наших экранов, значит, эта реформа гроша ломаного не стоит, значит, она вредная», — подчеркнул Сельянов.



Генеральный директор кинопрокатной компании «Вольгафильм» Сергей Спиридонов рассказал РБК, что ему известно о намерении Министерства культуры разработать законопроект, но к настоящему моменту никаких документов ему представлено не было.



В случае принятия законопроекта независимых кинопрокатчиков не останется, считает Спиридонов. «Для независимых компаний, а следовательно, для независимого российского, американского и европейского кино это неприемлемо, потому что мы прокатываем фильмы без какой-либо государственной поддержки, поддержки больших зарубежных студий», — сказал он, подчеркнув, что 5 млн руб. — «это смертельно». «Не пострадают лишь голливудские дистрибьюторы, для которых эта сумма очень небольшая при их заработках», — заключил он.



Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова заявила РБК, что увеличение стоимости прокатных удостоверений для зарубежных фильмов до 5 млн руб. приведет к сокращению их количества в российских кинотеатрах.



«В этом случае потенциальный бокс-офис картины должен составлять не менее 15 млн руб. Это значительно повысит затраты на продвижение фильмов и ограничит возможности небольших дистрибьюторских компаний. В конечном счете это приведет к тому, что артхаусные фильмы и фильмы ограниченного проката просто перестанут показывать в России. Это затормозит развитие индустрии в целом», — сказала она. «Из-за недостатка контента многозальные кинотеатры будут пустовать, и в дальнейшем отпадет необходимость в строительстве мультиплексов», — заключила Зинякова.

В случае принятия закона об увеличении суммы отчислений за прокат фильма до 5 млн руб. Центру документального кино (ЦДК), скорее всего, придется прекратить свою дистрибьюторскую деятельность, так как документальные релизы редко собирают большую кассу в прокате. Об этом сообщила РБК генеральный директор ЦДК Софья Капкова. «Этот законопроект поставит под удар весь независимый кинематограф и документалистику в частности. Конечно, у нас есть и крайне успешные примеры. Фильм Михаила Фишмана и Веры Кричевской о Борисе Немцове «Слишком свободный человек» и фильмы из трилогии Леонида Парфенова «Русские евреи» отлично прошли в прокате в этом году. Однако 5 млн руб. — слишком внушительная сумма даже при разговоре о самых талантливых картинах», — отметила Капкова.

В начале января управляющий директор Фонда кино Антон Малышев заявлял, что в Министерстве культуры обсуждается вопрос о поднятии цен на выдачу прокатного удостоверения для иностранных фильмов с 3,5 тыс. до 5 млн руб. По его мнению, это предложение было выдвинуто, чтобы сократить число показов голливудских фильмов в российских кинотеатрах и увеличить сборы с российского кино.



В Кремле тогда ответили, что этот вопрос — лишь «одна из точек зрения», которую рассматривает Министерство культуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал тогда, что необходимо «всячески промоутировать» российское кино, но при этом нужно «все-таки ставить во главу угла интересы зрителей».

В начале года Мединский заявлял, что за 2016 год российские фильмы собрали в прокате 8,6 млрд руб., — это рекорд «за время работы российского кинематографа после 1991 года». После этого он выступил с предложением начать взимать денежные взносы с картин иностранного производства.