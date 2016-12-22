МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы

Зал оперативного реагирования национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

МЧС попросило операторов связи организовать рассылку уведомлений о надвигающемся на Москву урагане только в определенные районы города. Ранее СМИ сообщили, что большинство москвичей не получили смс-предупреждений об урагане, жертвами которого стали 11 человек

Экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из сотовых операторов.

По словам собеседника, все абоненты, кто находился в этих координатах, должны были получить сообщение МЧС. Более детально собеседник РБК говорить отказался. При этом неизвестно, о каких округах города идет речь.

Представитель «МегаФона» уточнил РБК, что рассылки от МЧС были по соответствующему запросу (одна по Москве и одна по Московской области). «Рассылки были осуществлены в соответствии с требованиями МЧС относительно зоны и времени действия», — отметили в компании.

В операторе «ВымпелКом», который представляет на рынке бренд «Билайн», также сообщили, что после поступления запроса от МЧС компания «осуществила смс-оповещение для предупреждения абонентов.

Ранее на проблему с оповещением москвичей о надвигающемся урагане обратили внимание русская служба телеканала Би-би-си и издание Meduza. По их данным, в соцсетях пользователи, их читатели и подписчики рассказали, что не получали специальной рассылки о резком ухудшении погоды в городе.

В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на Москву обрушился сильный ураган, который сопровождался дождем и грозами. Из-за шквалистого ветра были повалены деревья, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Жертвами резкого ухудшения погоды стали 11 человек. Официально еще 79 пострадавших находятся в больницах, однако источник ТАСС в экстренных службах Москвы указывает на увеличение их числа до 137.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться по всем фактам гибели людей, а центральному аппарату ведомства взять ход всех проверок на свой контроль. Также МЧС открыло «горячую линию» для оказания психологической и информационной поддержки населения. Обратиться за помощью можно по номеру 8 (800) 775-17-17.

«Интерфакс» указывает, что ураган 29 мая унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. До этого момента самым разрушительным был ураган, который произошел в ночь на 21 июня 1998 года: тогда погибли восемь и пострадали 157 человек.