Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы 00:38 Российский бюджет стал еще более секретным 00:02 ЦБ рассказал о рекордных плохих долгах в строительстве и торговле Вчера, 23:46 «Газпром» собрался самостоятельно создать генподрядчика для проектов СПГ 00:08 Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана Вчера, 21:07 Жителей хрущевок пригласят в Думу на обсуждение закона о реновации 00:08 «Яндекс» опроверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам Вчера, 23:23 Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек Вчера, 18:43 Банки начали отказываться от СМС-уведомлений из-за их высокой стоимости Вчера, 23:11 Макрон назвал Sputnik и RT «органами лживой пропаганды» Вчера, 20:42 Интерес инвесторов к продуктовым магазинам в Москве вырос на 30% 00:04 Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина Вчера, 21:24 «МегаФон» запустил линейку более высоких тарифов Вчера, 21:42 Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Вчера, 16:33
Лента новостей 2:05 МСК
МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы Общество, 00:38 Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем Политика, 00:26 К чему приведет выход «либералов» из правительства Молдавии Политика, 00:24 «Газпром» собрался самостоятельно создать генподрядчика для проектов СПГ Бизнес, 00:08 Жителей хрущевок пригласят в Думу на обсуждение закона о реновации Политика, 00:08 Интерес инвесторов к продуктовым магазинам в Москве вырос на 30% Бизнес, 00:04 Российский бюджет стал еще более секретным Экономика, 00:02 ЦБ рассказал о рекордных плохих долгах в строительстве и торговле Экономика, Вчера, 23:46 СМИ сообщили о 137 пострадавших в результате урагана в Москве Общество, Вчера, 23:38 «Яндекс» опроверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам Технологии и медиа, Вчера, 23:23 Банки начали отказываться от СМС-уведомлений из-за их высокой стоимости Финансы, Вчера, 23:11 В Великобритании сотрудница зоопарка погибла в результате нападения тигра Общество, Вчера, 23:06 Рандеву в Версале: что Путин обсудил на первой встрече с Макроном Политика, Вчера, 22:57 Власти пообещали жителям сносимых пятиэтажек скидки на расширение жилья Общество, Вчера, 22:24 BuzzFeed назвал иск акционеров Альфа-банка попыткой надавить на издание Технологии и медиа, Вчера, 22:09 В Краснодарском крае противоградовая ракета упала на дом Общество, Вчера, 22:03 «МегаФон» запустил линейку более высоких тарифов Технологии и медиа, Вчера, 21:42 BMW приостановила часть производств из-за перебоев в поставках деталей Бизнес, Вчера, 21:30 СМИ сообщили о пожаре на ТЭЦ на севере Москвы Общество, Вчера, 21:29 Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина Общество, Вчера, 21:24 Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана Политика, Вчера, 21:07 Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород Общество, Вчера, 21:06 Ураган обесточил более 20 населенных пунктов в Центральной России Общество, Вчера, 21:05 По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата Общество, Вчера, 20:50 Буря на миллиард: к каким последствиям приводили ураганы в Москве Фотогалерея, Вчера, 20:49 В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города Общество, Вчера, 20:48 Макрон назвал Sputnik и RT «органами лживой пропаганды» Политика, Вчера, 20:42 Как изменятся роли Китая и России при реализации проектов Шелкового пути Политика, Вчера, 20:41
МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы
Материалы по теме СМИ сообщили о 137 пострадавших в результате урагана в Москве Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
00:38
Анна Трунина, Анна Балашова, Ирина Парфентьева
МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы

Зал оперативного реагирования национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
МЧС попросило операторов связи организовать рассылку уведомлений о надвигающемся на Москву урагане только в определенные районы города. Ранее СМИ сообщили, что большинство москвичей не получили смс-предупреждений об урагане, жертвами которого стали 11 человек

Экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из сотовых операторов.

По словам собеседника, все абоненты, кто находился в этих координатах, должны были получить сообщение МЧС. Более детально собеседник РБК говорить отказался. При этом неизвестно, о каких округах города идет речь.

Представитель «МегаФона» уточнил РБК, что рассылки от МЧС были по соответствующему запросу (одна по Москве и одна по Московской области). «Рассылки были осуществлены в соответствии с требованиями МЧС относительно зоны и времени действия», — отметили в компании.

В операторе «ВымпелКом», который представляет на рынке бренд «Билайн», также сообщили, что после поступления запроса от МЧС компания «осуществила смс-оповещение для предупреждения абонентов.

Ранее на проблему с оповещением москвичей о надвигающемся урагане обратили внимание русская служба телеканала Би-би-си и издание Meduza. По их данным, в соцсетях пользователи, их читатели и подписчики рассказали, что не получали специальной рассылки о резком ухудшении погоды в городе.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на Москву обрушился сильный ураган, который сопровождался дождем и грозами. Из-за шквалистого ветра были повалены деревья, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Жертвами резкого ухудшения погоды стали 11 человек. Официально еще 79 пострадавших находятся в больницах, однако источник ТАСС в экстренных службах Москвы указывает на увеличение их числа до 137.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться по всем фактам гибели людей, а центральному аппарату ведомства взять ход всех проверок на свой контроль. Также МЧС открыло «горячую линию» для оказания психологической и информационной поддержки населения. Обратиться за помощью можно по номеру 8 (800) 775-17-17.

«Интерфакс» указывает, что ураган 29 мая унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. До этого момента самым разрушительным был ураган, который произошел в ночь на 21 июня 1998 года: тогда погибли восемь и пострадали 157 человек. 

Теги
Москва, МЧС, сотовые операторы, ураган, Погода
Другие материалы РБК
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Известный российский спортсмен решил сдать мандат депутата Госдумы
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку