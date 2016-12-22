Поклонская осудила одобривших «Матильду» депутатов

Депутат Наталья Поклонская, выступающая против фильма «Матильда», сравнила парламентариев, удовлетворительно отозвавшихся о картине, с предателями Николая II. Смотреть фильм она по-прежнему не собирается

Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с РБК сравнила депутатов, положительно отозвавшихся о фильме Алексея Учителя «Матильда», с предателями императора Николая II.

Сегодня «некоторые не стесняются предавать» президента страны, «как сто лет назад приближенные предали» Николая II, заявила Поклонская. «Меня интересует один вопрос. Как они [депутаты] после испытанной радости от просмотра постельной сцены в исполнении немецкого порноактера-сатаниста (Ларса Айдингера. — РБК) нашего святого мученика государя и представленной в роли колдуньи нашей святой мученицы государыни будут ходить в храмы, молиться о благополучии и завтра будут обращаться с высокой трибуны с красивыми словами к людям, которых сегодня называют религиозными фанатиками?» — спрашивает депутат.

Депутаты Госдумы, посмотревшие фильм, не нашли в нем сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих. Комитет Госдумы по культуре подготовил специальное заявление по итогам просмотра с призывом прекратить попытки запретить картину. Несмотря на это, Поклонская не изменила своего мнения и не собирается посмотреть «Матильду».

​«Нет, не посмотрю. Уверена в том, что все-таки получится защитить и отстоять честь и достоинство нашей страны», — сказала она РБК.

Депутат также напомнила, что постановщик картины потратил государственные средства «не на те цели». «Государство выделило 280 млн руб. на фильм про балерину, а Учитель (ему надо было брать псевдоним Волшебник, а не Учитель) чудным образом подменил [сценарий]. Фильм спровоцировал ряд преступлений экстремистского характера. Люди под стражей. Прокурора, выполнявшего свой долг и внесшего документ реагирования на факт нарушения закона, уволили и лишили гражданства из-за этого «кино», — добавила парламентарий.

26 сентября адвокат кинорежиссера Учителя Константин Добрынин направил жалобу на Поклонскую в комиссию Госдумы по этике в связи с тем, что на протяжении более чем полугода она инициирует «необоснованные проверки фильма», а также злоупотребляет полномочиями.