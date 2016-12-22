Бывшего главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме

Экс-глава PetroVietnam Нгуен Суан Шон приговорен к высшей мере наказания по делу о хищении средств в банке Ocean Bank, его основатель получил пожизненный срок. У PetroVietnam есть СП с российской «Зарубежнефтью»

Нгуен Суан Шон с сотрудниками полиции после оглашения приговора (Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters)

Народный суд Ханоя приговорил бывшего главу государственной нефтегазовой компании PetroVietnam Нгуен Суан Шона к смертной казни, передает вьетнамское агентство VNA. Его признали виновным по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и хищении средств в банке Ocean Bank, по делу проходил 51 человек. Нгуен Суан Шон возглавлял этот банк до 2015 года.

Другие фигуранты дела получили реальные сроки от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения или до трех лет условно. К пожизненному приговорен основатель Ocean Group Ха Ван Тхам.

Высшую меру наказания суд попросило назначить обвинение.

Смертный приговор Нгуен Суан Шону — первый за много лет случай назначения высшей меры наказания чиновнику или топ-менеджеру госкомпании, пишет Reuters. Приговор вынесен в условиях, когда правящая Компартия Вьетнама ведет интенсивную кампанию по борьбе с коррупцией, отмечает агентство.

По данным агентства, потери банка из-за действий руководства составили $69 млн.

Адвокат осужденного заявил, что его подзащитный планирует обжаловать приговор.

В 2014 году Центробанк Вьетнама обнаружил «серьезные нарушения» со стороны Ха Ван Тхама, писала Financial Times. ЦБ потребовал его отставки. Ocean Bank объявил о невозможности обслуживать свои долги и о накопленных убытках в $445 млн в 2015 году, банк перешел под контроль ЦБ.

PetroVietnam, которую возглавлял Нгуен Суан Шон, принадлежало 20% Ocean Bank. Власти, сообщает AP, также ведут расследование в отношении дочерних структур этой компании. Их руководство подозревают в коррупции на $5,3 млн.

У PetroVietnam есть совместное предприятие с российской «Зарубежнефтью» — «Вьетсовпетро». По данным сайта российской компании, СП разрабатывает семь нефтегазовых блоков на шельфе Вьетнама.

Смертную казнь во Вьетнаме сейчас осуществляют путем инъекции, ранее приговоренных расстреливали.