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Российские эксперты раскритиковали проект суперракеты Илона Маска
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Российские эксперты раскритиковали проект суперракеты Илона Маска
Общество, 18:00
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Российские эксперты раскритиковали проект суперракеты Илона Маска
Проект ракеты BFR, представленный основателем компании Space X Илоном Маском, большинство опрошенных РБК специалистов считают слишком дорогим, поэтому и строить ракету, по их мнению, не нужно
Выступление Илона Маска на Международном конгрессе астронавтов (Фото: Susana Gonzalez / Bloomberg)

Маск представил проект новой ракеты-носителя ​BFR ​(Big Falcon Rocket) во время своего выступления на Международном конгрессе астронавтов в Австралии. По его словам, новая ракета позволит доставлять людей и грузы как на Марс, так и в любую точку Земли, поскольку приземляться она сможет, как и первая ступень ракеты Falcon 9, на хвост.

BFR, согласно заявлению Маска, будет оснащена 31 двигателем и сможет перевозить до 4400 т, в том числе 120 человек, которые смогут разместиться по трое в сорока каютах.

Видео: SpaceX / YouTube

Осуществимый, нерентабельный

Новый проект Маска технически можно реализовать, но спроса на перевозки с помощью новой ракеты не будет, считает научный руководитель проекта Aerospace Rally System, разработчик ракетопланов Геннадий Малышев.

«Технически это реализовать можно, но зачем? Есть ли реально люди, которым позарез за час нужно долететь от Нью-Йорка до Шанхая? Сейчас люди могут работать в поездах и самолетах, не теряя времени», — сказал он в разговоре с РБК.

Эксперт также отметил, что подготовка вместе с полетом займут около восьми часов. «Сначала нужно доехать до космодрома, а начальные участки полета опасны, поэтому местность вокруг них должна быть безлюдной», — указывает Малышев.

На то, что космодромы нельзя строить рядом с крупными городами, указал и руководитель ассоциации «Институт космической политики» Иван Моисеев. Он напомнил, что помимо строительства самой стартовой площадки необходимо создавать зоны отчуждения, где запрещены постройки и пребывание людей, и обратил внимание на то, что перед космическим полетом пассажирам необходимо будет пройти медицинскую комиссию, что скажется как на времени подготовки к полету, так и на окончательной стоимости билета.

Маск опубликовал видео неудачных приземлений ракеты Falcon 9
Технологии и медиа

На то, что новая транспортная система компании SpaceX — «вполне реалистичный», но изначально нерентабельный проект, указал в разговоре с РБК и вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. «Почему прекратили летать американские шаттлы? Чтобы быть рентабельным, шаттл должен был летать минимум восемь раз в день, а он летал максимум два раза», — пояснил он.

Мухин также напомнил, что в России уже испытывался похожий на ракету Маска проект — орбитальный корабль-ракетоплан «Буран», «который взлетает как ракета, а приземляется как самолет». «Буран» должен был возить людей и грузы на орбиту, однако этот проект оказался экономически неэффективным, — добавил эксперт.

Идея организовать перевозку грузов и людей с помощью космических ракет ранее уже неоднократно обсуждалась, согласен проектный менеджер кластера космических технологий фонда «Сколково» и специалист по космическому праву Иван Косенков.

​«Такие компании, как Airbus, думали о суборбитальных ракетных перевозках при помощи ракетопланов через космос, об этом же говорил Ричард Брэнсон со своим проектом Virgin Galactic», — пояснил Косенков. Он также отметил потенциально высокую стоимость таких перевозок.

Молчание «Роскосмоса»

Проект Маска был создан, чтобы привлечь внимание СМИ и дополнительное финансирование, заявил РБК главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин (иллюстрированное информационно-аналитическое издание «Новости космонавтики» издается госкопорацией «Роскосмос» с 1991 года).

​«В ракете слишком много членов экипажа и пассажиров, мощности двигателей не хватит, — считает Маринин. — В России не создают таких маразматических с точки зрения реализации проектов».

В самой госкорпорации «Роскосмос» отказались ответить на вопрос РБК. «Мы не комментируем эту ситуацию», — ответили в «Роскосмосе» в ответ на просьбу прокомментировать представленный сегодня проект основателя Space X.

Авторы: Любовь Алтухова, Наталья Демченко, Сергей Витько.
Теги: ракета , проект , Марс , Илон Маск , доставка грузов
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