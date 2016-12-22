Газета The Wall Street Journal выпустила последний номер в Европе

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 29 сентября, выпустила свой последний печатный номер в Европе. Финальный бумажный выпуск в Азии выйдет через неделю, 6 октября. Сообщение об этом размещено на сайте издания.
Закрытие международных печатных версий газеты станет частью масштабной реорганизации всего издания, которое намерено уделить больше внимания развитию веб-версии.
В последние годы, пишет WSJ, было зафиксировано «резкое падение объема продаж газеты за рубежом и доходов от печатной рекламы» в сочетании с устойчивым ростом числа подписчиков на цифровую версию, поэтому содержание зарубежных редакций перестало быть рентабельным.
Изменение стратегии выпуска означает, что на некоторых рынках печатная версия The Wall Street Journal больше не будет представлена вообще. В отдельных точках продажи, например, в Токио, — местная печатная версия газеты будет заменена американской версией, уточняет издатель. Однако точное время появления в Японии американской версии не указано.
Газета The Wall Street Journal издается Dow Jones & Company (входит в холдинг News Corp.) c 1889 года.
В 1975 году WSJ наладила выпуск азиатской версии. Спустя восемь лет, в 1983 году, было запущено и европейское издание WSJ. Региональные версии уделяли больше внимания местным деловым новостям.
Сотрудники издания, которые отвечали за выпуск печатной версии газеты в Европе и Азии, «были переведены на иные должности», а корреспонденты и редакторы европейской и азиатской редакций «продолжат создавать контент для цифровых продуктов региональных версий», утверждает компания-издатель.