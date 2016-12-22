Газета The Wall Street Journal выпустила последний номер в Европе

Ежедневное американское деловое издание The Wall Street Journal прекращает выпуск своих печатных версий в Европе и Азии. В эту пятницу вышел последний номер европейской версии, а через неделю выйдет последний выпуск в Азии

Фото: Eddie Moore \ Zuma \ TASS

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 29 сентября, выпустила свой последний печатный номер в Европе. Финальный бумажный выпуск в Азии выйдет через неделю, 6 октября. Сообщение об этом размещено на сайте издания.

​Закрытие международных печатных версий газеты станет частью масштабной реорганизации всего издания, которое намерено уделить больше внимания развитию веб-версии.

В последние годы, пишет WSJ, было зафиксировано «резкое падение объема продаж газеты за рубежом и доходов от печатной рекламы» в сочетании с устойчивым ростом числа подписчиков на цифровую версию, поэтому содержание зарубежных редакций перестало быть рентабельным.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Изменение стратегии выпуска означает, что на некоторых рынках печатная версия The Wall Street Journal больше не будет представлена вообще. В отдельных точках продажи, например, в Токио, — местная печатная версия газеты​ будет заменена американской версией, уточняет издатель. Однако точное время появления в Японии американской версии не указано.

Газета The Wall Street Journal издается Dow Jones & Company (входит в холдинг News Corp.) c 1889 года.

В 1975 году WSJ наладила выпуск азиатской версии. Спустя восемь лет, в 1983 году, было запущено и европейское издание WSJ. Региональные версии уделяли больше внимания местным деловым новостям.

​Сотрудники издания, которые отвечали за выпуск печатной версии газеты в Европе и Азии, «были переведены на иные должности», а корреспонденты и редакторы европейской и азиатской редакций «продолжат создавать контент для цифровых продуктов региональных версий», утверждает компания-издатель.