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Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда
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Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда
Проблемы «ВИМ-Авиа», 13:04
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Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда
В вывозе российских туристов из Антальи, застрявших там после прекращения полетов «ВИМ-Авиа», примут участие Ту-214 спецотряда «Россия»
Самолет Ту-214 (Фото: Василий Александров / ТАСС)

Принадлежащие специальному летному отряду (СЛО «Россия») управления делами президента России самолеты Ту-214 подключатся к вывозу из Турции российских туристов, которые должны были вернуться домой рейсами прекратившей перевозки авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, лайнеры вылетят в Турцию по поручению главы государства.

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«Специальный летный отряд «Россия» по поручению президента России направит два борта Ту-214 в Анталью для вывоза пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — пояснила Крылова.

Ожидается, что первый Ту-214 СЛО «Россия» вылетит из Внуково в Анталью в 13:00 мск, а второй — в 18:00. Каждый должен доставить в Москву 160 человек.

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СЛО «Россия» основан в 2009 году, подчиняется управлению делами президента и обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц страны. Летный отряд базируется в московском аэропорту Внуково (спецтерминал Внуково-2), его флот включает свыше 60 самолетов.

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Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский пояснил «РИА Новости», что пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» берут на свободные места в своих самолетах авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» и другие перевозчики.

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28 сентября глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить из своего резервного фонда 98 млн руб. на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа», вывозящих из-за границы российских туристов. Деньги могут быть также потрачены на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» лайнеров «ВИМ-Авиа».

В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту», которая предписывает использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа». Источник, знакомый с решением совета директоров «Аэрофлота», сказал РБК, что речь идет о выделении «ВИМ-Авиа» 1,8 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: летный отряд «Россия» , «ВИМ-Авиа»
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