ФСБ задержала начальника камчатского главка полиции

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко. Его подозревают в участии в финансовых махинациях при строительстве вертолетной площадки в Халактырском аэропорту в регионе

Александр Сидоренко (Фото: 41.мвд.рф)

ФСБ задержала начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко. Об этом сообщают источники в силовых структурах местного издания «Камчатка-Информ», а также подтверждают источники в правоохранительных органах региона ТАСС и «РИА Новости».

Позже эту информацию подтвердили в СК.

По информации собеседников «Камчатка-Информ», Сидоренко был задержан накануне, 28 сентября, после возвращения из отпуска в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Оттуда, как отмечает издание, начальника местного главка МВД «сразу же» отправили в Хабаровск, где с ним начали работу следователи.

Сидоренко работники спецслужб, как пояснили источники издания, подозревают по уголовному делу о махинациях при финансировании строительства вертолетной площадки в Халактырском аэропорту на Камчатке. Расследованием этого дела, как замечает «Камчатка-Информ», теперь занимаются «специалисты шестого отдела главного следственного управления СКР».

В региональных управлениях МВД и ФСБ России, а также в следственном управлении СКР по Камчатскому краю данную информацию официально не комментируют, отмечает «РИА Новости». РБК на момент публикации связаться с представителями указанных ведомств не удалось.

При этом на сайте управления МВД по Камчатскому краю Сидоренко, как заметило «Камчатка-Информ», уже не фигурирует. В графе «руководство» там теперь указаны только три его заместителя.

Начальником УМВД по Камчатскому краю генерал-майор Александр Сидоренко, по данным местного издания, является уже 6,5 лет. До назначения на эту должность он занимал пост начальника криминальной милиции Республики Коми.