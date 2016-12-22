Как развивалось «дело реставраторов»: хроника следствия

В марте 2016 года ФСБ сообщила о возбуждении дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, известное как «дело реставраторов». Его хроника — в обзоре РБК

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

2016 год​

Утром 15 марта пресс-служба ФСБ сообщила, что против руководящих работников Министерства культуры России и ряда предпринимателей возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В этот же день стало известно, что по делу о хищениях в Минкультуры в Ростове-на-Дону задержан замглавы ведомства Григорий Пирумов.

Дело, по которому был задержан Пирумов, по информации ТАСС, было связано с реставрацией Новодевичьего монастыря в Москве, которая началась в 2015 году, и, как ожидается, она завершится в 2019 году. Сообщалось, что на реставрацию объекта планируется потратить более 5 млрд руб.

Григорий Пирумов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вечером 15 марта стало известно, что следователи также заинтересовались ходом реставрации драмтеатра в Пскове, Изборской крепости под Псковом, Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Министр культуры Владимир Мединский назвал шоком ситуацию с возбуждением уголовного дела о хищениях против представителей руководства ведомства.

16 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Пирумова. В подтверждение его вины следствие приобщило к делу расшифровки телефонных переговоров задержанных, на которых, как утверждают обвинители, они обсуждали суммы взяток для организации победы на конкурсе.

К вечеру 17 марта количество арестованных по делу достигло шести человек. Помимо Пирумова, ими стали директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий компании «БалтСтрой» Александр Коченов и советник гендиректора компании «Линнит-консалт» Никита Колесников. Всех их подозревают в хищениях во время реставрации памятников культуры, все они отказались признавать свою вину.

Как стало известно в суде, следствие считает Пирумова организатором преступной группы. По версии обвинения, весной 2015 года они добились заключения госконтрактов с подконтрольной им компанией ЗАО «Стройфасад» на реставрацию Новодевичьего монастыря общей суммой 127 млн руб. Следствие настаивает, что участники группы фальсифицировали справки о выполнении работ и завышали их стоимость. В итоге же с апреля по декабрь фирме был перечислен аванс в 50 млн руб. из бюджетных средств. По данным СПАРК, учредителями «Стройфасада» являются Денис Буряков и Гузель Мустафина — они, в свою очередь, числятся учредителями еще нескольких десятков юрлиц. В 2014 году в большинстве реставрационных конкурсов (в частности, по реконструкции роддома на улице Маяковского в Петербурге, восстановлению колокольни в Петергофе и реконструкции Малого театра в Москве) компания постоянно участвовала на пару с «БалтСтроем» — крупной реставрационной компанией, которая входит в холдинг «Форум» петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. «БалтСтрой» выигрывал все конкурсы. На хедхантинговых сайтах компания «Стройфасад» упоминается как подразделение «БалтСтроя».

Дмитрий Сергеев (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

25 марта выяснилось, что Пирумова обвинили в хищениях бюджетных средств на четырех объектах. К обвинениям в хищениях при реконструкции Новодевичьего монастыря добавилось три новых объекта — драмтеатр в Пскове, Иоанно-Предтеченский монастырь и музей космонавтики в Калуге. «Изборская крепость и Эрмитаж в обвинении не фигурируют», — сообщил адвокат Пирумова.

Днем 29 марта сотрудники ФСБ на входе в гостиницу «Украина» в Москве задержали Дмитрия Михальченко. Он был обвинен в контрабанде. По данным источника РБК в следствии, оперативники обыскивали офис «БалтСтроя» по реставрационному делу, а нашли доказательства причастности Михальченко к контрабанде.

Дмитрий Михальченко (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Михальченко давно и широко известен в петербургских деловых кругах, за ним даже закрепилось прозвище «губернатор 24 часа» — в противопоставление криминальному авторитету Владимиру Барсукову (Кумарину), которого называли «ночным губернатором». Газета «Деловой Петербург» в сентябре 2015 года оценила состояние Михальченко в 18 млрд руб. Однако непрозрачность группы «Форум» не дает возможности понять, насколько такая оценка адекватна. Второй собственник «Форума» (партнеры владеют им в равных долях) — Николай Негодов, генерал-майор ФСБ в отставке. Бизнес группы разнообразен: от строительства и реставрации до производства ниток.

19 апреля Счетная палата объявила о нарушениях на 300 млн руб. при реставрации консерватории в Петербурге, которую проводили компании «БалтСтрой» и «Стройфасад».

20 апреля суд арестовал имущество Пирумова.

8 июня в «дело реставраторов» попал Эрмитаж. Счетная палата по итогам проверки сообщила об обнаружении нарушений на 140 млн рублей при проведении в нем работ по реставрации объектов компанией «БалтСтрой».

«В связи с ненадлежащим строительным контролем со стороны Эрмитажа ЗАО «БалтСтрой» при проведении работ по реставрации на объекте без соответствующих согласований заменил часть работ и материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, на более дорогостоящие. Стоимость реставрации в результате увеличилась более чем на 140 млн рублей», — говорилось в сообщении аудиторов.

4 августа суд продлил арест Пирумову, в этот же день стало известно о том, что в его деле появился новый, пятый эпизод, связанный с реставрацией Изборской крепости.

Никита Колесников (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

В этот же день двое фигурантов дела были освобождены: Никита Колесников отправился под домашний арест, а Александр Коченов вышел на свободу под залог в размере 10 млн рублей.

25 августа директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в хищении 100 млн руб., выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, признал свою вину, но не стал заключать сделку со следствием и давать показания на других фигурантов дела.

10 ноября следователь сообщил, что Пирумов дал признательные показания по делу о хищении. Выступая в суде, он заявил, что замминистра признал вину в инкриминируемых ему преступлениях во время дополнительного допроса, который был проведен 19 октября. Адвокат Пирумова заявил, что это лишь мнение следствия, которое было высказано в зале суда.

29 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что все фигуранты дела признали свою вину. По данным издания, сначала досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием заключили Колесников, Сергеев и Коченов, давшие показания на предполагаемых сообщников. Узнав об этом, все остальные фигуранты дела также признали себя виновными.

1 декабря Пирумов попросил уволить его по собственному желанию, распоряжение о его отставке спустя неделю было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

2017 год

24 января судья сообщила, что Пирумов «дал подробные признательные показания и начал погашать причиненный ущерб». Бывший замминистра был оставлен под арестом до 15 марта.

31 января сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти начали выемку документов в Эрмитаже. Источники «Фонтанки» связывали выемку документов с контрактом на строительство нового фондохранилища музея на Школьной улице в Петербурге. Работы за 3,67 млрд руб. должна была выполнить компания «Мехстройтранс», которая к тому моменту она уже получила 1 млрд руб. в качестве аванса, но сорвала сроки работ и задолжала субподрядчикам.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

6 февраля стало известно, что следствие по «делу реставраторов» было завершено, а его фигуранты начали знакомиться с материалами следствия.

28 марта суд поместил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предположил, что задержание его заместителя может быть связано с «эрмитажными стройками». «Все происходящее прежде всего связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков», — отметил Пиотровский.

Позднее выяснилось, что Новиков был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. По данным «Коммерсанта», общая сумма двух контрактов, которые заключило государство для проведения работ, составила 2,4 млрд руб.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

8 апреля под домашний арест был помещен заместитель директора ГМЗ «Петергоф» Виктор Сорокин, которого обвинили обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на музей-заповедник. По данным «Фонтанки», дело против Сорокина по статье 160 УК (растрата в особо крупном размере) было возбуждено еще 10 октября 2016 года, и оно было связано с «делом реставраторов».

10 июля Эрмитаж разорвал контракт с фирмой «Мехстройтранс» на строительство третьей очереди нового фондохранилища в Приморском районе. Заместитель директора музея по капитальному строительству Николай Калач заявил «Фонтанке», что «Мехстройтранс» отстает от графика строительства здания более чем на восемь месяцев, из-за чего дальнейшие выплаты по контракту с этой фирмой были бы «разбазариванием» бюджетных денег. Калач отметил, что финансовые претензии к предприятию составляют более 850 млн руб.

20 июля был вынесен первый приговор по делу: Дорогомиловский суд Москвы приговорил Никиту Колесникова к пяти годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 800 тыс. руб.

24 августа «дело реставраторов» было передано в суд.

28 августа Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 4,5 годам условно главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева. он был признан виновным в хищении, однако приговор оказался столь мягким благодаря признанию Сергеевым своей вины, возмещению причиненного государству вреда на сумму 13 млн руб. и заключению им сделки со следствием.

Однако сразу после оглашения приговора, когда Сергеев должен был быть освобожден в зале суда, в здании внезапно появились сотрудники ФСБ, и Сергеев вновь был задержан — на этот раз по делу о хищении бюджетных средств в ходе реконструкции президентской резиденции в «Ново-Огарево».

29 августа стало известно, что Сергеев был арестован в качестве подозреваемого в создании организованной преступной группы (ОПГ) и трех случаях мошенничества.

По данным «Фонтанки», главе «БалтСтроя» предъявлено обвинение по тому же делу, в рамках которого весной 2017 года был задержан Андрей Каминов, директор ФГУП «Атэкс», получившего подряд на реконструкцию резиденции президента России в Ново-Огарево.