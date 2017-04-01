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СМИ узнали детали дела в отношении арестованного замдиректора Эрмитажа
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СМИ узнали детали дела в отношении арестованного замдиректора Эрмитажа
Общество, 01 апр 2017, 05:42
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СМИ узнали детали дела в отношении арестованного замдиректора Эрмитажа
Заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков, который ранее был помещен под домашний арест, проходит по подозрению в хищении госсредств в крупном объеме, которые были выделены на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца, узнал «Коммерсантъ»
Михаил Новиков (Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ)

Заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию изданию подтвердил адвокат Новикова Алексей Гилинский.

Общая сумма двух контрактов, которые заключило государство для проведения работ, отмечает издание, составляет 2,4 млрд руб.

Адвокат Новикова подтвердил изданию, что его подзащитный проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ при реализации контрактов по Запасному дому. Комментировать само дело Гилинский отказался и сослался на подписку о неразглашении материалов следствия.

Представители Эрмитажа подробности уголовного дела комментировать отказались. Пресс-секретарь музея подчеркнула, что 29 марта сотрудники следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыск в помещениях строительных служб Эрмитажа «в связи с уголовным делом в отношении ряда лиц, связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея». По данным пресс-службы, процессуальный статус Новикова в рамках этого уголовного дела музей еще не получил.

Согласно данным портала госзакупок, на которые ссылается издание, госконтракты на реконструкцию Запасного дома Эрмитаж заключил с ЗАО «Балтстрой» на безальтернативной основе. Первый контракт на сумму 1,184 млрд руб. Новиков и управляющий «Балтстроем» Александр Коченов подписали в конце 2012 года. В сентябре 2014 года (контракт предполагал окончание работ в 2014 году) они заключили задним числом дополнительное соглашение об увеличении цены контракта еще на 59,2 млн руб. «в связи с выявлением производственной необходимости в дополнительном объеме работ». Второй контракт партнеры заключили в конце 2013 года на завершение работ на сумму 1,126 млрд руб., срок окончания работ при этом переносился. К моменту завершения «Балтсроем» работ летом 2014 года Госстройнадзор обнаружил, что измененный проект (в котором появились дополнительные объемы работ) не прошел экспертизу, после чего потребовал приостановления реставрации. Это повлекло за собой увеличение сметы еще на 81 млн руб.

Новиков находится под домашним арестом с 29 марта. Суд избрал меру пресечения сроком на два месяца, до 23 мая. По словам знакомого с ситуацией источника агентства «РИА Новости», задержание Новикова связано с «делом реставраторов», в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие. Также, подчеркивает «Коммерсантъ», по «делу реставраторов» проходят обвиняемыми директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев и управляющий компании Александр Коченов. Всем фигурантам вменяется ущерб на сумму примерно в 140 млн руб., который, по версии следствия, был причинен при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драматического театра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Государственный Эрмитаж , арест , Михаил Новиков , финансовые хищения , Госстройнадзор ...
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