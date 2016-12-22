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Главу «БалтСтроя» арестовали за хищения на стройке резиденции Путина
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Главу «БалтСтроя» арестовали за хищения на стройке резиденции Путина
Общество, 18:24
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Главу «БалтСтроя» арестовали за хищения на стройке резиденции Путина
Суд арестовал главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева. Ему предъявлено обвинение в хищениях на строительстве в резиденции Путина в «Ново-Огарево». Накануне, 28 августа, Сергеев получил условный срок по «делу Минкультуры»
Дмитрий Сергеев (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы отправил под арест до 29 октября гендиректора компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК. Сергееву вменяется организация хищений денег, выделенных на работы в резиденции главы государства в «Ново-Огарево», сообщала ранее «Фонтанка» и подтвердил источник РБК, знакомый с ходом следствия. Официально о связи преследования Сергеева с делом о резиденциях не сообщалось. 

Ходатайство следствия об аресте Сергеева рассматривалось в закрытом режиме по просьбе его адвоката Елены Васильевой: она объяснила, что в материалах дела содержатся конфиденциальные данные о Сергееве и его родственниках, в связи с чем он опасается угроз.

Сотрудники петербургского управления ФСБ задержали Сергеева накануне, 28 августа, прямо в здании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга — сразу после того, как ему дали условное наказание по другому делу, о хищениях на реставрации объектов Минкультуры.

Дело о хищении 227,5 млн руб. на строительных работах в резиденции главы государства «Ново-Огарево» было возбуждено в марте этого года. Под стражей тогда оказались гендиректор подведомственного ФСО унитарного предприятия «Атэкс» Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также главы компаний-подрядчиков предприятия («БалтСтрой» тогда в их числе не упоминался). Деньги выводились по трем разным схемам, следовало из ходатайства следствия об аресте фигурантов дела; одна из них, например, была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене. К июлю трое из шести обвиняемых по делу признали вину и заключили досудебные соглашения.

ФСО заказала «Атэксу» работы в «Ново-Огарево» за 5,7 млрд руб., следовало из данных портала госзакупок, и впоследствии судилась с ним, поскольку работы так и не были завершены. Арбитражный суд взыскал с «Атэкса» в качестве неустойки почти 77,2 млн руб.

По «делу Минкультуры», по которому накануне, 28 августа, вынесли приговор Сергееву, проходит в том числе бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. По версии следствия, преступная группа под руководством чиновника за четыре года похитила более 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве.​ В преступную группу входили бывший директор управления имуществом ведомства Борис Мазо, глава дирекции ведомства по строительству Борис Цагараев, а также главы компаний-застройщиков и их подрядчиков, в числе которых был и «БалтСтрой». Все члены группы частично или полностью признали вину; руководитель холдинга «Роспан» Никита Колесников получил в особом порядке пять лет условно и штраф 800 тыс. руб., Сергеев — такой же штраф и 4,5 года условно. Основное дело Генпрокуратура в конце августа направила в Дорогомиловский суд Москвы.

Оба уголовных дела так или иначе связаны с бизнесом влиятельного петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, который контролировал существенную часть городского строительного бизнеса, рассказывали источники РБК. Так, и «БалтСтрой», и компания «Стройкомплект» (которая тоже упоминается в обоих делах) входят в принадлежащий бизнесмену холдинг «Форум», а руководители «Атэкса» были хорошими знакомыми предпринимателя. Сам Михальченко сейчас находится под стражей по обвинению в контрабанде элитного алкоголя; Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение по его делу. Арест Михальченко сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков, рассказывали собеседники РБК.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ФСО , Ново-Огарево , Григорий Пирумов , «БалтСтрой» , дело Минкультуры
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