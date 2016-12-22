В СКР подтвердили гибель семи человек из-за урагана в Москве

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

По официальным данным, жертвами урагана в Москве стали семь человек. По данным источника «Интерфакса», число погибших достигло 11 человек. Мэр столицы Сергей Собянин, сообщил о 40 пострадавших

Следственный комитет России подтвердил гибель семи человек в результате урагана в Москве. Об этом сообщает управление ведомства по Москве. Источник «Интерфакса» говорит о смерти 11 человек. Источник РИА «Новости» заявляет о 70 пострадавших. ​

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 40 пострадавших. «Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии. ​В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Собянин в Twitter.

«Около 15.50 на ВВЦ в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — рассказал «Интерфаксу» источник с места событий.

По данным другого источника «Интерфакса», также есть информация о еще одном погибшем в на юго-западе Москвы. «В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил источник.

По данным «РИА Новости», которое ссылаются на свой источник, погибший есть недалеко от метро «Университет». «Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина», — заявил источник.



Кроме того, Life сообщил о еще одной жертве - женщина погибла в парке Горького после того, как на нее упало дерево.



Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/c. По словам Вильфанда, штормовой ветер может вернуться в Москву вечером в понедельник. «В течение сегодняшнего вечера и ночи мы прогнозируем периоды с усилением осадков и ветра до 17–22 м/с», — заявил он.

Проблемы с транспортом

Непогода повлияла на работу транспорта в Москве и области. Из-за упавших деревьев нарушено движение метро и электричек в нескольких направлениях.

Как сообщил представитель пресс-службы Московской железной дороги, из-за повалившихся деревьев затруднено движение на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях затруднено движение пригородных поездов. «Оперативные аварийно-восстановительные бригады железнодорожников убирают упавшие деревья, устраняют неполадки, вызванные непогодой», — добавили в пресс-службе МЖД. Кроме того, сильный ветер повалил дерево на пути следования аэроэкспресса во Внуково.

Ураган также повлиял на работу метро — из-за упавшего на пути дерева Московский метрополитен закрыл станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии. Интервал движения поездов был увеличен. Позднее движение восстановилось.

Также ветер повалил дерево на пути столичного монорельса. Проблемы с движение возникли и на МЦК — Поезда следовали без остановки через станции «Балтийская» и «Коптево».