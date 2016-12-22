Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
В СКР подтвердили гибель семи человек из-за урагана в Москве 17:26 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам 17:55 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова 18:15 Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате 14:02 Французские деятели искусства осудили задержание Серебренникова 16:47 Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне убийства 14:20 Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд руб. в год 17:23 Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем 13:04 Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку 15:05 О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян 15:10 Глава Минкомсвязи оказался владельцем 14 доменов Иннополиса 09:00 Украина обвинила Россию в связях с ИГ на Ближнем Востоке 12:16 Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж 16:33
Лента новостей 18:29 МСК
Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа Политика, 18:14 Наследники Европы: как излечить россиян от ностальгии по империи Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Мнение, 18:13 СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве Общество, 18:04 МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории Политика, 18:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,60 Продажа 56,60 EUR НАЛ. 63,30 63,31 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран Бизнес, 17:59 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам Политика, 17:55 СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве Общество, 17:54 Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес, 17:40 Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве Общество, 17:36 В Истринском районе Подмосковья из-за урагана обрушилась пирамида Общество, 17:32 Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика Общество, 17:27 В СКР подтвердили гибель семи человек из-за урагана в Москве Общество, 17:26 Заместителем Эрнста стал экс-помощник главы администрации Ельцина Политика, 17:23 Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд руб. в год Бизнес, 17:23 Синоптики предупредили о возвращении в Москву «очень сильного ветра» Общество, 17:19 НОВАТЭК привлечет к «Ямал СПГ» €200 млн из Германии и Швеции Финансы, 17:18 На Рижском направлении в Москве приостановили движение электричек Общество, 17:11 «Свидетели Иеговы» обжаловали решение суда о своем запрете Общество, 17:08 «Открытие Холдинг» инвестирует в кинотеатр «Художественный» Бизнес, 17:01 СМИ сообщили о шести жертвах урагана в Москве Общество, 16:53 Васильева ответила учителям на просьбу оплачивать работу на ЕГЭ Общество, 16:53 Упавшее дерево заблокировало движение аэроэкспрессов во Внуково Общество, 16:51 Французские деятели искусства осудили задержание Серебренникова Общество, 16:47 МИД Черногории вручил послу России ноту протеста Политика, 16:39 Появились фото и видео последствий урагана в Москве Общество, 16:35 ЕГЭйм: как превратить в игру подготовку к экзаменам Свое дело, 16:35 Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Фотогалерея, 16:33
В СКР подтвердили гибель семи человек из-за урагана в Москве
Материалы по теме Синоптики предупредили о возвращении в Москву «очень сильного ветра» На Рижском направлении в Москве приостановили движение электричек
17:26
В СКР подтвердили гибель семи человек из-за урагана в Москве
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
По официальным данным, жертвами урагана в Москве стали семь человек. По данным источника «Интерфакса», число погибших достигло 11 человек. Мэр столицы Сергей Собянин, сообщил о 40 пострадавших

Следственный комитет России подтвердил гибель семи человек в результате урагана в Москве. Об этом сообщает управление ведомства по Москве. Источник «Интерфакса» говорит о смерти 11 человек. Источник РИА «Новости» заявляет о 70 пострадавших. ​
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 40 пострадавших. «Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии. ​В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Собянин в Twitter.


Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

«Около 15.50 на ВВЦ в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — рассказал «Интерфаксу» источник с места событий.

По данным другого источника «Интерфакса», также есть информация о еще одном погибшем в на юго-западе Москвы. «В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил источник.

По данным «РИА Новости», которое ссылаются на свой источник, погибший есть недалеко от метро «Университет». «Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина», — заявил источник. 

Кроме того, Life сообщил о еще одной жертве - женщина погибла в парке Горького после того, как на нее упало дерево.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/c. По словам Вильфанда, штормовой ветер может вернуться в Москву вечером в понедельник. «В течение сегодняшнего вечера и ночи мы прогнозируем периоды с усилением осадков и ветра до 17–22 м/с», — заявил он.

Проблемы с транспортом

Непогода повлияла на работу транспорта в Москве и области. Из-за упавших деревьев нарушено движение метро и электричек в нескольких направлениях.

Как сообщил представитель пресс-службы Московской железной дороги, из-за повалившихся деревьев затруднено движение на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях затруднено движение пригородных поездов. «Оперативные аварийно-восстановительные бригады железнодорожников убирают упавшие деревья, устраняют неполадки, вызванные непогодой», — добавили в пресс-службе МЖД. Кроме того, сильный ветер повалил дерево на пути следования аэроэкспресса во Внуково.

Ураган также повлиял на работу метро — из-за упавшего на пути дерева Московский метрополитен закрыл станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии. Интервал движения поездов был увеличен. Позднее движение восстановилось.

Также ветер повалил дерево на пути столичного монорельса. Проблемы с движение возникли и на МЦК — Поезда следовали без остановки через станции «Балтийская» и «Коптево». 

Теги
Москва, ураган
Другие материалы РБК
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку