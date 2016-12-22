Французские деятели искусства осудили задержание Серебренникова

Во Франции деятели культуры подписались под обращением в защиту российского режиссера Кирилла Серебренникова. Они осудили задержание и допрос режиссера, назвав эти действия «запугиванием» свободного искусства

Французские актеры, директора театров и другие деятели искусства подписали обращение в защиту российского режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова, которого неделю назад задержали для допроса в рамках дела о хищении 200 млн руб., по которому он сейчас проходит в качестве свидетеля. Обращение публикует издание Liberation.

«Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с неадекватным отношением к этому выдающемуся деятелю искусства мирового масштаба. Как не видеть в этих действиях еще одну попытку запугивания?», — говорится в обращении.

Они отметили, что знакомы и тесно сотрудничали с проектом Серебренникова «Платформа», «Гоголь-центром» и труппой «Седьмая студия». Французские деятели искусства выделили честность и смелость режиссера, который «отстаивает политическое искусство в трудных, зачастую жестоких условиях современной России».

Они также указали на то, что целью действий в отношении Серебренникова была свобода творчества, а сам он «театральный смутьян» и самый спорный режиссер современной России.

«Дайте ему знать, что он не один, что во Франции и в Европе звучат голоса, что артистическое и культурное сообщество всего мира смотрит на Россию и сможет добиться того, чтобы быть услышанным», — отметили авторы письма.

Под обращением подписались актеры Дени Лаван, Луи Гаррель, Беатрис Даль, директор Национального драматического центра Нормандии в Руане Давид Бобе, ​актер и худрук руанской труппы La Piccola Familia Тома Жоллиметтер, дирекция, режиссеры и актеры парижского Театра Шайо и другие (всего 15 человек).

Ранее, 23 мая, следователи пришли с обысками к Кириллу Серебренникову, а также провели обыски в театре «Гоголь-центр», худруком которого он является. Серебренникова после обысков увезли на допрос. Как выяснилось впоследствии, он был допрошен в качестве свидетеля в рамках дела о хищении руководством «Седьмой студии» 200 млн руб. с 2011 по 2014 год.

24 мая были задержаны бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главный бухгалтер Нина Масляева по подозрению в хищении 200 млн руб. 25 мая Итина отправили под домашний арест, спустя два дня Пресненский суд Москвы заключил под стражу Масляеву.