Минобороны объявило о срыве плана боевиков прорвать котел в Сирии

Наносимые российскими самолетами удары не дали боевикам пробиться к заблокированным в провинции Хама силам террористов

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Действия российских Воздушно-космических сил (ВКС) в провинции Идлиб помешали боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) прорвать блокаду так называемого акербатского котла, где заблокированы крупные силы террористов.

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, во избежание жертв среди мирного населения удары по жилым кварталам в населенных пунктах Идлиба не наносились.

«В течение недели все удары российской авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков «Джабхат ан-Нусра», пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов из «акербатского котла» в восточном Хаме. Действиями российской авиации в Сирии данная операция «ан-Нусры» была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — сообщил Конашенков.

Одновременно Минобороны опубликовало видеозапись одного из авиаударов по объекту боевиков в Идлибе, на котором видно, как несколько машин подъезжают к одиноко стоящему зданию, после чего его поражает удар с воздуха.

В начале сентября 2017 года Минобороны сообщило, что сирийские войска при поддержке ВКС освободили Акербат — последний крупный город, который контролировался боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), однако в окрестностях города и после этого оставалось немало боевиков.

20 сентября боевики «Джабхат ан-Нусра» попытались провести наступление из Идлиба на север провинции Хама, однако были остановлены и вытеснены из тех районов, которые им ценой больших потерь удалось временно занять.