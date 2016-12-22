В мэрии Москвы сообщили о росте средней зарплаты врачей до 110 тыс. руб.

По словам заммэра Леонида Печатникова, такую зарплату получают сейчас врачи обшей практики. Глава «Лиги защиты врачей» назвал заявления о высоких зарплатах медиков ложью, над которой доктора уже перестали смеяться

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Зарплаты врачей общей практики в поликлиниках городского департамента здравоохранения в настоящее время сопоставимы с зарплатой их коллег в странах Западной Европы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам, средняя зарплата таких специалистов сейчас равна примерно 110 тыс. руб.

«Но за эти деньги мы вправе требовать отношение к пациенту и уровень знаний и умений, которые соответствуют статусу «Московский врач» (этот статус присваивается по результатам профессиональной аттестации. — РБК)», — заявил Печатников на встрече со студентами Первого МГМУ имени Сеченова (цитата по «РИА Новости»).

Весной 2017 года глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун говорил, что средняя зарплата московского врача в 2016 году составила 87,3 тыс. руб. По словам чиновника, за шесть лет средняя зарплата в медицинских организациях Москвы выросла более чем в полтора раза.

«Надо понять, с кем правительство Москвы усредняет заработки врача. Если власти рассчитывают среднюю арифметическую, складывая вместе зарплаты рядовых врачей и административных работников больниц, включая главных врачей, чьи зарплаты составляют сотни тысяч рублей, тогда происхождение таких сумм объяснимо. Но с реальностью они не имеют ничего общего», — сказала тогда РБК московский врач-эндокринолог Ольга Демичева.

По данным Мосгорстата, средняя по столице зарплата в июле 2017 года составляла 79 тыс. 215 руб., а средняя зарплата в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг — 72 тыс. 934 руб.

Среднюю по Москве зарплату врачей, работающих в подчиняющихся столичным властям клиниках, Росстат по итогам января—июня 2017 года оценивал в 94 тыс. 269 руб. Для сравнения: средняя по России зарплата врача, по данным Росстата, составляла в первом полугодии 2017 года 52 тыс. 953 руб.

Ранее власти Москвы решили выплачивать медикам, удостоенным статуса «Московский врач», дополнительно по 15 тыс. руб. в месяц, а врачам общей практики — по 20 тыс. руб. в месяц.

В четверг Леонид Печатников отметил, что врачи общей практики наиболее востребованы в столичной системе здравоохранения и столичные власти готовы принимать на работу специалистов из других регионов.

«Если нам не удастся найти достойных кандидатов из числа москвичей, мы с удовольствием возьмем на работу в московские клиники региональных специалистов, получивших этот статус. Московская регистрация отнюдь не гарантирует врачу работу в московских клиниках», — отметил Печатников.

Президент МОО «Лига защиты врачей» Семен Гальперин пояснил РБК, что в клиниках Москвы, действительно, растет число врачей из регионов, однако в основном это регионы Средней Азии, так что в объявлениях о вакансиях уже встречается требование «русский язык базовый».

«Очередная картонная корона с надписью «Московский врач» не заманит в поликлиники настоящих врачей. Впрочем, таков же будет результат подобной рекламы и для рязанских, смоленских, липецких или, например, самых смелых и открыто протестующих против происходящего беспредела в медицине ижевских врачей», — сказал Гальперин.

По его словам, в результате действий столичного департамента здравоохранения работа участкового терапевта «превратилась в ад» и врачи разбегаются, теряя силы и надежду на лучшее.

«А ложь про высокие зарплаты врачей — это уже совершенно обычное дело для московских властей. Уж не знаю, меряются руководители департамента здравоохранения и мэрии своими собственными зарплатами или берут в пример главврачей, но рядовые доктора уже даже перестали смеяться над этими лживыми заявлениями», — возмутился Гальперин.