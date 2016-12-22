Столичный банк выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам

В рамках расследования уголовного дела был задержан учредитель двух компаний

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Полиции удалось вскрыть схему хищения около полумиллиарда рублей из одного из банков Москвы, сообщает Министерство внутренних дел. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, преступникам с помощью фальшивых документов удалось ввести в заблуждение сотрудников банков и получить крупные кредиты.

«Соучастники, действуя от имени пяти физических лиц, предоставили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых сотрудники финансового учреждения одобрили выдачу кредитов в размере около 500 млн руб. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — пояснила Волк.

В рамках расследования уголовного дела, заведенного по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), под домашний арест взяты учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций. Название банка не уточняется.

«Расследование уголовного дела продолжается», — заявила представитель МВД.