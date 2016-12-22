Двое силовиков погибли в перестрелке во время спецоперации в Дагестане

В Дагестане во время перестрелки с боевиками погибли двое силовиков, которые проводили в регионе спецоперацию. Режим КТО был введен в нескольких районах республики после того, как неизвестные напали на патруль полиции

Фото: Никита Попов / РБК

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе перестрелки с боевиками на окраине Хасавюрта в Дагестане, где силовики проводили спецоперацию. Это следует из сообщения информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившего в РБК.

«К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка — от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников», — говорится в сообщении.

В НАКе отметили, что пострадавших среди гражданского населения при проведении спецоперации нет. На месте столкновения с боевиками правоохранители нашли автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты. Они были изъяты. Также сотрудники ФСБ обнаружили самодельные взрывные устройства, которые были уничтожены.

Ранее НАК сообщал о гибели одного силовика в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков.

Утром в понедельник, 28 августа, неизвестные напали на полицейских на одной из автозаправочных станций в Каспийске. Один из правоохранителей погиб из-за полученных ножевых ранений, еще один был госпитализирован. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов Следственный комитет (СКР) России открыл уголовное дело. Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ). Секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, в свою очередь, заявил в разговоре с РБК, что нападавшие «с большей долей вероятности» не имеют отношения к ИГ.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

После этого спецподразделения ФСБ начали контртеррористическую операцию в поселке Белюрт города Хасавюрт. Силовикам получили информацию, что боевики, совершившие нападение на АЗС, скрываются в частном доме в этом районе. Дом, в котором засели преступники, был окружен, жителей близлежащих зданий эвакуировали. На предложение сдать оружие боевики окрыли стрельбу.