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Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля
20:58
Павел Казарновский
Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля

Андрей Звягинцев

Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Это третья по значимости награда конкурса

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который участвовал в основной программе конкурса, удостоен приза жюри Каннского кинофестиваля. Прямая трансляция ведется на Youtube.

«Как-то это быстро все случилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант», — сказал режиссер после объявления решения жюри, отметив, что «абсолютно лоялен к любому решению жюри».

Отдельно режиссер выразил благодарность продюсеру картины Александру Роднянскому, оператору Михаилу Кричману и сценаристу Олегу Негину.

В фильме Звягинцева «Нелюбовь» представлена история супружеской пары в разводе, у которой исчезает 12-летний сын Алеша. Главные роли исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Для Звягинцева это не первая награда в Каннах. В 2011 году получил главный приз в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014-м получил премию за лучший сценарий с «Левиафаном».

С 17 мая в Дворце фестивалей и конгрессов проходит 70-ый Каннский кинофестиваль. В этом году в его основной программе участвуют 19 картин. Ранее Международная федерация кинокритиков в рамках фестиваля вручила свой приз российскому режиссеру Кантимиру Балагову, автору картины «Теснота». 

Теги
Андрей Звягинцев, Каннны
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