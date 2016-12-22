Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который участвовал в основной программе конкурса, удостоен приза жюри Каннского кинофестиваля. Прямая трансляция ведется на Youtube.
«Как-то это быстро все случилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант», — сказал режиссер после объявления решения жюри, отметив, что «абсолютно лоялен к любому решению жюри».
Отдельно режиссер выразил благодарность продюсеру картины Александру Роднянскому, оператору Михаилу Кричману и сценаристу Олегу Негину.
В фильме Звягинцева «Нелюбовь» представлена история супружеской пары в разводе, у которой исчезает 12-летний сын Алеша. Главные роли исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.
Для Звягинцева это не первая награда в Каннах. В 2011 году получил главный приз в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014-м получил премию за лучший сценарий с «Левиафаном».
С 17 мая в Дворце фестивалей и конгрессов проходит 70-ый Каннский кинофестиваль. В этом году в его основной программе участвуют 19 картин. Ранее Международная федерация кинокритиков в рамках фестиваля вручила свой приз российскому режиссеру Кантимиру Балагову, автору картины «Теснота».