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Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной
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Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной
Общество, 18:01
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Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что намерен эвакуировать из страны ведущую Ксению Ларину из-за программы Владимира Соловьева, посвященной Лариной. Соловьев заявил РБК, что удивлен такими планами
Ксения Ларина (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что эвакуирует ведущую радиостанции Ксению Ларину за границу на полгода. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, такое решение он принял после программы Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM», где речь шла о Лариной.

«На следующий день после нападения на Татьяну Владимир Рудольфович Соловьев сделал часовую программу о другой моей журналистке — Ксении Лариной. Я принял решение эвакуировать Ларину из страны. Она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность», — заявил Венедиктов.

«Другого способа защитить своих журналистов от подстрекателей, которые подталкивают неуравновешенных людей бить ножом в горло, у меня нет», — резюмировал он.

Венедиктов добавил, что пока Ларина находится в России.

В разговоре с РБК журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина отказалась от комментариев, посоветовав обратиться к главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову.

Венедиктов также добавил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК, в том числе канала «Россия 24». По его мнению, в их сюжетах были элементы подстрекательства к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Венедиктов пояснил РБК, что журналистка радиостанции Ксения Ларина вернется в Россию тогда, «когда обуздают подстрекателей». Отвечая на вопрос РБК, будет ли она работать во время своего физического отсутствия на территории России, Венедиктов ответил «будет».

​Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с РБК заявил о своем удивлении тем, что журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина уедет из России из-за его эфира на «Вести ФМ». «Это более чем странно, потому что я как раз всегда и всюду говорил о недопустимости всех форм насилия: зеленки в лицо, торта в лицо, подсматриваний, подглядываний и другого. Есть очевидно сумасшедший, который это сотворил, судя по его записям и прочему, он не слушатель «Вести ФМ», он взглядов крайне близких к «Эху Москвы». Но сошел с ума он не из-за «Эха Москвы», конечно. Как вообще можно призывать к подстрекательству? Я никогда не поддерживаю никаких противоправных действий против коллег, вне зависимости от того, что они говорят обо мне, и их взглядов», — сказал Соловьев.

Программа Владимира Соловьева вышла в эфир 24 октября. В ней он цитирует заявления Ксении Лариной о патриотизме, Крыме, вспоминает конфликт ведущей с журналисткой Тиной Канделаки. Накануне эфира Ларина обвинила в своем Facebook Соловьева в нападении на свою коллегу Татьяну Фельгенгауэр. «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — написала она.

РБК направил запрос в ВГТРК.

23 октября Борис Гриц напал на заместителя главного редактора «Эха Москвы» и ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Он поднялся в редакцию радиостанции и ударил ее ножом в горло. В ходе допроса Гриц говорил, что у него с Фельгенгауэр в 2012 году образовалась телепатическая связь. По его словам, журналист, используя телепатическую связь, «изводила его сексуально».

В СК заявили, что в качестве основной версии произошедшего рассматривают нестабильную психику Грица. Фактов, говорящих в пользу других версий, у следствия нет.

Авторы: Анастасия Юдицкая, Егор Губернаторов.
При участии: Дмитрий Окрест.
Теги: Алексей Венедиктов , «Эхо Москвы» , Ксения Ларина
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