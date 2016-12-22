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ФИФА увеличила призовой фонд российского ЧМ-2018 до $400 млн
Общество, 14:13
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ФИФА увеличила призовой фонд российского ЧМ-2018 до $400 млн
Принято решение увеличить размер призового фонда мундиаля 2018 года на 12% по сравнению с чемпионатом в Бразилии
Фото: Atlantico Press / Zuma / ТАСС

Совет ФИФА на прошедшем в индийской Калькутте (с 2001 года Колката) заседании утвердил размер призового фонда для команд-участниц чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В сообщении ФИФА отмечается, что размер призовых составит $400 млн, это на 12% превышает сумму призовых на чемпионате мира 2014 года ($358 млн).

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Как именно будут распределены выплаты среди команд-участниц чемпионата, пока не раскрывается. В 2014 году сборная Германии получила за победу на чемпионате премию в $35 млн, призовые команды Аргентины за выход в финал составили $25 млн. Сборная Нидерландов за занятое третье место получила $22 млн, а оставшаяся четвертой сборная Бразилии — $20 млн.

Остальные команды также получили крупные выплаты — от $8 млн (для команд, не вышедших из группы) до $14 млн (для тех, кто проиграл в четвертьфиналах).

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Кроме того, $70 млн были выплачены ФИФА клубам, игроки которых принимали участие в чемпионате мира, 32 командам-участницам финальной части мундиаля на подготовку к состязаниям (по $1,5 млн), а также потрачены на страховые выплаты. Таким образом, общий размер выплат тогда составлял $576 млн.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Стоимость самых дешевых билетов на матчи группового этапа для россиян (как граждан страны-хозяйки турнира) составит 1280 руб., а иностранцам придется выложить минимум $105.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ЧМ-2018 , ФИФА
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