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Суд отправил под домашний арест директора РАМТ Апфельбаум
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Суд отправил под домашний арест директора РАМТ Апфельбаум
Общество, 14:34
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Суд отправил под домашний арест директора РАМТ Апфельбаум
Суд отправил под домашний арест на два месяца директора РАМТ Софью Апфельбаум. Ей вменяется пособничество в хищении субсидии для АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова в период работы в Минкультуры
Софья Апфельбаум (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 26 декабря директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Такое решение принял судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

Апфельбаум до 2014 года включительно работала начальником департамента государственной поддержки искусства Минкультуры. Ей вменяется хищение 68 млн руб., выделенных в качестве субсидии компании «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова. Подписи Апфельбаум стоят на соглашениях о субсидиях для «Седьмой студии». По версии СКР, руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали; затем Серебренников распределял их между участниками схемы, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность «Седьмой студии». Таким образом, она «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.», утверждают в СКР

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Апфельбаум «не признала вину, однако фактически в ходе допроса сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», являлось результатом ее халатного отношения к должностным обязанностям», — заявил в суде следователь Александр Лавров. По его словам, причастность обвиняемой к мошенничеству подтверждается финансовыми документами, показаниями обвиняемых и свидетелей, некоторые из которых — сотрудники Минкультуры, которые были ее подчиненными. Возможные соучастники Апфельбаум устанавливаются, уточнил Лавров.

К своему ходатайству следователь приобщил в том числе протоколы допросов помощницы Серебренникова и действующего гендиректора «Седьмой студии» Анны Шалашовой и бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой. Также показания на Апфельбаум дала консультант по управлению контрактами департамента господдержки Минкультуры Александра Балашова, следует из материалов, которые исследовал судья Карпов. 

Действующий директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев также дал показания на Апфельбаум. Это следует из письменных материалов дела, которые судья Артур Карпов исследовал на заседании по мере пресечения Апфельбаум в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РБК.

«Я бы просила избрать мне меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Я являюсь директором театра, а театр должен работать. Все требования следствия я обязуюсь выполнять», — сказала Апфельбаум.

«Моя подзащитная настаивает, что не участвовала ни в какой преступной группе, ничего не похищала сама и не знала, что где-то что-то похищается — если это действительно происходило. Она безукоризненно выполняла свои должностные обязанности. Это человек с блестящей биографией, трудоголик, театральный деятель, который старается изменить к лучшему жизнь нашей страны. Человек, который характеризуется исключительно положительно», — заявила ее адвокат Ирина Поверинова.

Защитник просила для Апфельбаум меру пресечения в виде залога в 1 млн руб. «Это единственно верная мера пресечения для такого обвинения. Об этом говорил даже президент», — сказала Поверинова. При этом она поблагодарила следователя за выбор «компромиссной меры пресечения» и выразила надежду, что «следствие придет к выводу, что все было разумно потрачено».

Апфельбаум не пыталась влиять на свидетелей, заявила Поверинова. «Первый раз ее вызвали на допрос в мае, с тех пор прошло полгода. Она не была замечена ни в одной беседе с людьми, которых также вызывали на допросы. Повлиять на кого-то для нее невозможно и никто не намерен этого делать, равно как и скрываться», — добавила адвокат.

«В суд представлены материалы переписки обвиняемой от 25 мая этого года. Из нее видно, что она приглашает к себе [бывшего директора театра «Гоголь-центр»] Алексея Малобродского, чтобы соотнести творческий и финансовый отчеты «Седьмой студии». Там же сказано, что Катя Воронова [продюсер «Седьмой студии»] подъедет в 7:30», — возразил Лавров. «25 мая Малобродский не был даже допрошен, это произошло только в конце июня. У меня не было никакого злого умысла, я не предпринимала никакой попытки на кого-то повлиять. Речь шла о событиях пятилетней давности, и я хотела просто для себя выяснить какие-то вещи. А с Вороновой мы так и не общались — как известно, она покинула страну», — пояснила Апфельбаум.

Апфельбаум задержали днем 25 октября после допроса в Следственном комитете. Ранее она проходила по делу свидетелем. В тот же день в департаменте Минкультуры, который она ранее возглавляла, прошел обыск. Следователи допросили консультанта отдела управления контрактами Александру Балашову.

О «деле «Седьмой студии» стало известно после обысков, которые 23 мая прошли в «Гоголь-центре», Минкультуры, в квартире Апфельбаум, а также еще более чем по десяти адресам. С июля производством по делу занимается центральный аппарат СК. Оперативное сопровождение ведет служба защиты конституционного строя ФСБ.

Сейчас в деле шестеро обвиняемых; помимо Апфельбаум, это Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух компании Нина Масляева, экс-директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова. Большинство сейчас находятся под домашним арестом. Малобродский содержится под стражей, Воронова покинула Россию и арестована заочно. Бывший бухгалтер Нина Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов дела.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия» , Софья Апфельбаум
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