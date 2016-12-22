Президент России Владимир Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях Минобороны. Военные проводили тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами страны

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны и запустил четыре ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет, — сказал Песков. — В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ».

Тренировка по управлению СЯС ВС РФ (Видео: Телеканал РБК)

Ранее Минобороны отчиталось об успешно проведенных 26 октября учениях, в которых были задействованы Стратегические ядерные силы России. Были запущены четыре баллистические ракеты, которые поразили учебные цели на военных полигонах на территории России.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» была пущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, она поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Еще две ракеты запустили с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота из акватории Охотского моря по целям на полигоне Чижа в Архангельской области. Четвертая баллистическая ракета была запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота. Учебная цель для нее также находилась на камчатском полигоне Кура.



В учениях были задействованы наземные, морские и авиационные подразделения.



Учебные боевые задачи также отработали самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетавшие с авиабаз Украинка (Амурская область), Энгельс (Саратовская область) и Шайковка (Калужская область). Пущенные ими ракеты достигли наземных целей на полигонах Кура, Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).​