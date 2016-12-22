Путин утвердил главой РАН противника проведенной реформы академии

Владимир Путин утвердил на пост главы РАН физика Александра Сергеева. Выборы президента РАН состоялись днем ранее: во втором туре Сергеев набрал 1045 голосов, его ближайший конкурент — 412

Александр Сергеев (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении директора Института прикладной физики Александра Сергеева президентом Российской академии наук на пять лет. Соответствующий документ он показал на встрече с избранным главой РАН, говорится в сообщении Кремля.

Во вторник, 26 сентября, Сергеев одержал победу на выборах, одержав победу во втором туре выборов на этот пост. Указ вступает в силу с момента его подписания. Пока документ не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вас во втором туре проголосовало более 70%», — заявил Путин, добавив, что это «знак доверия академического сообщества» и его надежды на дальнейшее укрепление РАН. «И я очень рассчитываю на то, что так оно и будет», — добавил президент. Во время встречи с Сергеевым Путин попросил его обратить внимание на реализацию стратегии научно-технологического развития России. «Для этого, безусловно, нужно будет наладить деловые очень хорошие отношения с различными уровнями государственной власти, с правительством, с администрацией», — добавил Путин. «Нужно будет, безусловно, выстроить отношения с известной структурой, которая называется ФАНО», — заявил президент.

Александр Сергеев ранее критиковал реформу в РАН, заявляя, что «разграничение компетенций [между РАН и Федеральным агентством научных организаций] — ошибка». Академик полагает, что РАН должна получить права стать соучредителями научных институтов наряду с ФАНО, распределять финансовые потоки на исследования и нести ответственность за их результаты. Сергеев предлагает внести изменения закон о РАН, чтобы академия смогла участвовать в формировании научно-технической политики страны.

Реформа академии началась в 2013 году. Тогда власти присоединили к РАН медицинскую и сельскохозяйственную академии, создали ФАНО, которому переподчинили все имущество институтов РАН, и лишили организацию возможности управлять денежными средствами, выделяемыми на науку.

Сергеев выиграл во втором туре, набрав в два раза больше голосов, чем его конкурент, руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберт Нигматулин (77 лет): 1045 голосов против 412. В первом туре Сергеев также занял первое место и набрал в два раза больше голосов, чем Нигматулин. Также за пост президента боролись генеральный директор Института молекулярной электроники (АФК «Система») Геннадий Красников (59 лет, занял третье место), руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко (70 лет, четвертое место) и гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов (65 лет, пятое место).

Путин мог отказаться утверждать избранного академиками главу. Такую возможность в июле ему предоставили депутаты Госдумы. Если бы президента не устроила кандидатура Сергеева, в академии должны были бы провести перевыборы.