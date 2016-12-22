Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

Путин объявил Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии, пообещав подумать, что делать дальше. Одновременно президент указал вице-премьеру Дворковичу на то, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли

Максим Соколов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича.

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«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», — заявил Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Соколову, который, по словам президента, накануне сказал ему, что «ВИМ-Авиа» полностью соответствовала всем критериям предъявляемым к перевозчикам.

«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.

Президент также поручил главе Минтранса представить предложения по урегулированию ситуации на авиарынке в целом, особо указав на необходимость повышения ответственности перевозчиков.

Президент также указал Дворковичу, что тот недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли, которую должен курировать.

«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин.

Ранее в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила запросить Росавиацию о причинах, по которым тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах после приостановки авиакомпанией полетов.

«И пусть Росавиация ответит. Компанию лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Во вторник, 26 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов. В Росавиации назвали ситуацию в компании крайне сложной.

«У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах Российской Федерации и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями», — говорилось в сообщении Росавиации.