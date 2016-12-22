Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича.
«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», — заявил Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Соколову, который, по словам президента, накануне сказал ему, что «ВИМ-Авиа» полностью соответствовала всем критериям предъявляемым к перевозчикам.
«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.
Президент также поручил главе Минтранса представить предложения по урегулированию ситуации на авиарынке в целом, особо указав на необходимость повышения ответственности перевозчиков.
Президент также указал Дворковичу, что тот недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли, которую должен курировать.
«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин.
Ранее в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила запросить Росавиацию о причинах, по которым тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах после приостановки авиакомпанией полетов.
«И пусть Росавиация ответит. Компанию лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации.
Во вторник, 26 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов. В Росавиации назвали ситуацию в компании крайне сложной.
«У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах Российской Федерации и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями», — говорилось в сообщении Росавиации.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.