Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии»

Гражданская гвардия Испании раскрыла некоторые подробности операции «Олигарх», в ходе которой были задержаны 11 россиян, подозреваемые в связях с солнцевской и измайловской ОПГ

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Согласно сообщению Гражданской гвардии, операция «Олигарх», на которую ушло около четырех лет, проводилась совместно с силами Европола. Она была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорится в сообщении гвардии. Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов. В основном отмывание осуществлялось через три бизнеса — футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche (все базируются в Марбелье). Общая сумма легализованных за несколько лет средств, по данным правоохранителей, составила €30 млн.

Всего были задержаны 11 человек, все они 29 сентября предстанут перед судом в Марбелье. Среди задержанных владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм) — об их задержании СМИ сообщали еще вчера. Задержаны также были вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов (вместе с ним задержаны два руководителя этой компании — Сергей Дождев и Владимир Дзреев). В ходе операции были изъяты 23 элитных автомобиля, большие суммы наличных, огнестрельное оружие и компьютеры.

Сегодня источники РБК в ФСБ и Следственном комитете сообщили, что задержание россиян в провинции Малага стало продолжением операции «Оса», которую испанская полиция проводила в 2005 году. «Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры — лидера тамбовской ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств», — говорил собеседник РБК в ФСБ.

Арнольд Спиваковский в начале 2000-х был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Впоследствии он был гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист».

О бизнесе Александра Гринберга известно немного — в 2016 году в интервью изданию «Чемпионат.com» он рассказывал, что всю жизнь прожил в Москве и приехал в Испанию пять лет назад, а в России у него остался действующий бизнес, связанный с арендой недвижимости. Во владение клубом «Марбелья» Гринберг, по его словам, вступил совместно с несколькими гражданами России и Испании, причем клуб был куплен за символическое €1.

Герман Пастушенко еще в 2005 году был одним из подозреваемых в отмывании денег (тогда испанская полиция проводила масштабную операцию «Белый кит»).