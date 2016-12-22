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Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице
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Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице
Общество, 14:00
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Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице
По словам представителя вооруженных сил Украины, перед тем как произошел взрыв, наблюдатели слышали приближение беспилотника
Местный житель у дома, пострадавшего в результате взрыва склада (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Причиной взрыва крупного склада боеприпасов неподалеку от Винницы стала диверсия, совершенная с помощью сбросившего взрывное устройство беспилотника, заявил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

«Часовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт», — написал Мисюра на своей странице в сети Facebook.

Представитель ВС Украины также заверил, что военные заранее получили информацию о готовящейся атаке на склад боеприпасов и принимали меры для его защиты.

«В связи с получением разведданных с 25-го числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений проводились обыски и преследования диверсионных групп. Основная масса была обнаружена, [выявлены] их цели — и были задержаны. Основная масса, но все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство», — пояснил Мисюра.

В то же время представитель украинских ВС заверил, что атака не причинила ущерба подземным бункерам, где хранится бóльшая часть боеприпасов, взрываются лишь вынесенные из хранилищ танковые снаряды и минометные мины калибра 120 мм. Таким образом, по его словам, теракт не привел к потере стратегически важных для украинской армии боеприпасов, в частности снарядов для реактивных систем залпового огня.

«Все боеприпасы спрятаны. Горит только 10% территории арсенала, и то в местах, где эти боеприпасы отсутствуют», — заверил Мисюра.

Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Пожар на складе боеприпасов под Винницей, в городе Калиновка, начался вечером 26 сентября. СМИ сообщали, что там на площади 60 га хранятся 188 тыс. т боеприпасов, в том числе снаряды для РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

В связи с опасностью взрывов на горящем складе украинские власти в ночь на 27 сентября приняли решение о закрытии неба в радиусе 50 км от склада и об эвакуации около 30 тыс. жителей, а также о закрытии движения по трассам Винница — Киев, Житомир — Могилев-Подольский и железнодорожному перегону Сосенка — Калиновка.

Военная прокуратура Южного региона Украины завела уголовное дело по факту пожара и взрывов на складе с боеприпасами под Винницей, квалифицировав их как диверсию.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Киев , взрыв , беспилотник , Винница
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