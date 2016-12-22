Стали известны детали операции против «русской мафии» в Испании

В Испании задержали 11 россиян по делу бизнесмена Геннадия Петрова, которого испанская сторона считает лидером тамбовской ОПГ. Днем ранее испанские СМИ сообщали о задержании россиян, предположительно связанных с солнцевской ОПГ

Геннадий Петров. Задержание на Мальорке. 2008 год (Фото: Dani Cardona / Reuters)

В испанской Малаге в понедельник, 25 сентября, были задержаны 11 россиян, которых подозревают в причастности к деятельности «русской мафии». Об этом РБК сообщил источник в ФСБ. Источник в Следственном комитете подтвердил эту информацию и рассказал, что ведомство получало ряд запросов от испанской полиции по этому делу.

Задержание россиян — это продолжение операции «Оса», которую испанская полиция проводила в 2005 году, рассказал РБК источник в ФСБ. «Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры — лидера тамбовской ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств», — рассказал собеседник. Сотрудники полиции изъяли в ходе обысков компьютерные носители, телефоны, оружие, а также арестовали транспортные средства некоторых задержанных.

В материалах дела значится сумма более €30 млн, добавил источник.

Днем ранее, 26 сентября, испанские СМИ сообщили о задержаниях 11 россиян в Михасе и трех других городах региона Коста-дель-Соль (Эстепоне, Марбелье и Пуэрто-Банусе). Среди задержанных были владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм, экс-гендиректор гостиничного комплекса «Космос», бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист»). Как сообщали испанские СМИ, россиян обвинили в отмывании денег и причастности к солнцевской ОПГ (Спиваковский в этих сообщениях назывался одним из ее лидеров).

Геннадий Петров в числе нескольких других россиян был задержан испанской полицией в 2008 году в ходе операции «Тройка». В 2010 году он был выпущен под залог, а в 2012 году уехал в Россию и с тех пор живет в Санкт-Петербурге. В конце 2015 года в Испании 26 российским и испанским гражданам были предъявлены обвинения в отмывании денег и причастности к организованной преступной группировке. Обвинения были предъявлены в том числе Геннадию Петрову и депутату Госдумы Владиславу Резнику. Весной 2016 года в Испании был выдан ордер на арест 12 человек: Резника, его супруги Дианы Гиндин, а также предпринимателя Ильи Трабера, замглавы ФСКН Николая Аулова, экс-заместителя главы Следственного комитета Игоря Соболевского и др. Позже Резник опротестовал это решение.