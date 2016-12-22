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Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах
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Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах
Общество, 13:04
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Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах
«Некоторые активы находились под контролем преступных группировок или были незаконно отчуждены», — рассказал глава «Ростеха», выступая в Совете Федерации

По результатам проверок, инициированных «Ростехом», было заведено более 200 уголовных дел, удалось предотвратить ущерб на сумму свыше 6 млрд руб. Как передает корреспондент РБК, об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации, где он подводит итоги работы госкорпорации за 10 лет.

Как рассказал Чемезов, с момента основания в 2007 году корпорация насчитывала 443 предприятия. При этом, как отметил глава «Ростеха», почти сразу «вскрылось множество проблем». В качестве основных из них Чемезов назвал изношенность оборудования, избыточные производственные мощности и их недостаточную загрузку, стадии банкротства у ряда предприятий и другие.

Общий убыток предприятий корпорации, уточнил Чемезов, оценивался в 61 млрд руб. «Некоторые активы находились под контролем преступных группировок или были незаконно отчуждены», — добавил он.

Главным итогом работы корпорации за 10-летний период Чемезов назвал «перелом нисходящего тренда в российской промышленности».

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Сергей Чемезов , «Ростех»
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