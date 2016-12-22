Суд обвинил фигурантку дела «Седьмой студии» в хищении

Фигурантке дела о хищениях в компании «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова, бывшему бухгалтеру компании Нине Масляевой предъявлено официальное обвинение по делу о хищении 200 млн руб. бюджетных средств. От признания вины она отказалась. В показаниях Масляевой упоминается Серебренников

Первая обвиняемая

Бывшему бухгалтеру компании «Седьмая студия» Нине Масляевой которую следствие считает причастной к хищению ​около 200 млн руб., предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК (Мошенничество). Об этом рассказал следователь Игорь Федутинов на заседании Пресненского суда Москвы, который выбирает меру пресечения Масляевой, передает корреспондент РБК.

Масляева первоначально признала свою причастность к пропаже денег, однако после предъявления обвинения отказалась от показаний, уточнил Федутинов. Сейчас она воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции, рассказал следователь.

В связи с делом «Седьмой студии» во вторник, 23 мая, прошли обыски в театре «Гоголь-центр», дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова (он является владельцем «Седьмой студии»), у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще по более чем десяти адресам. В деле двое подозреваемых; помимо Масляевой по нему проходит бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, которого суд поместил под домашний арест. Следователи допрашивали еще нескольких человек, включая Серебренникова и Апфельбаум; все они остались в статусе свидетелей.

По версии следствия, Итин, Масляева и неустановленные лица изготовили фальшивую отчетность об использовании госсубсидий на поддержку искусства, которые платило «Седьмой студии» минкультуры. Так, они фальсифицировали договор с компанией «Инфостиль» о техническом обеспечении театрального фестиваля. В действительности работы не были проведены, а 1,2 млн бюджетных рублей были похищены.

23 мая Масляева была задержана. Выяснилось, что на работу в «Седьмую студию» ее взяли, несмотря на судимость — ранее она уже получила приговор за хищение (ст. 160 УК) и ей было запрещено занимать должности, где требовалось распоряжаться финансами. В своих показаниях Масляева рассказала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. «Причастность Масляевой к преступлению доказывается также показаниями ряда свидетелей, в том числе Овчинникова, Шалашовой, Серебренникова», зачитал Федутинов.

Кроме того, в «Седьмой студии» работала дочь Масляевой. Деньги, которые перечислялись ей в качестве зарплаты, в действительности получало руководство «Седьмой студии» — «Серебренников и прочие», пересказал показания Масляевой следователь Федутинов.

Вопрос о мере пресечения Масляевой должен был решиться до вечера четверга — тогда истекал двухдневный срок ее задержания. Однако следствие попросило суд отложить рассмотрение ходатайства об аресте Масляевой и продлить ее задержание, поскольку за два дня не удалось собрать достаточно документов и обосновать необходимость помещения бухгалтера под стражу. Масляева успела заявить, что осознает свою причастность к преступлению. Адвокат Павел Тепухин, который тогда представлял интересы Масляевой, уточнил в разговоре с РБК, что вопрос о степени признания вины (полностью или частично) прояснится после того, как ей предъявят обвинение.

В итоге меру пресечения в четверг избрали только Итину. Он заявил, что «признает свою халатность», имея в виду, что умысла на мошенничество не имел, а действия, которые привели к пропаже денег, совершили другие сотрудники «Седьмой студии», у которых была доверенность от Итина на различные операции.

Дело «Гоголь-центра»

Хищение, которое расследует СКР, произошло еще в 2014 году, а дело было заведено в 2015 году, поясняла ранее официальный представитель следственного управления по Москве Юлия Иванова. Пропавшие 200 млн руб. были выделены «Седьмой студии» Министерством культуры в рамках программы по популяризации современного искусства, и произошло это в соответствии с постановлением, подписанным Владимиром Путиным. Деньги предназначались на проект «Платформа», который предполагал «осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства» и привлечение молодой аудитории «к новым видам культурной коммуникации». «Седьмая студия» была создана специально для реализации проекта; ей планировалось выделять по 70 млн руб. субсидии ежегодно в течение трех лет. Как минимум один из договоров о выделении средств подписала Софья Апфельбаум, работавшая тогда в министерстве культуры.

К обыскам по делу о хищении, которые прошли во вторник, правоохранительные органы тщательно подготовились, уверен адвокат движения «Русь сидящая» Илья Уткин. «По делу очень качественно проведена оперативно-розыскная деятельность. У них наработан материал, чтобы каждого фигуранта опрашивать очень подробно», — сказал адвокат. По его словам, Серебренников в деле — «сторонняя фигура»: «Он всего лишь художественный руководитель, и нужно понимать круг его полномочий. Будет ли он привлечен [в качестве подозреваемого или обвиняемого] — в любом случае не вопрос ближайшего времени, потому что чтобы изменить статус такой фигуры, нужно провести большую работу. Нужны серьезные материалы», — сказал Уткин, добавив, что «дело для защиты будет сложным».

Сейчас Серебренников принял решение отстранить от своей защиты «Русь сидящую». По сведениям руководителя движения Ольги Романовой, он заключил договор с адвокатской коллегией «Гриднев и партнеры», глава которой Тимофей Гриднев защищает экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева; ранее он представлял интересы председателя совета директоров группы МЕНАТЕП и акционера НК «Юкос» Платона Лебедева, а также экс-министра атомной энергии Евгения Адамова.