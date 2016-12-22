Опубликован список пассажиров и членов экипажа упавшего в Норвегии Ми-8

Упавший в Норвегии российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, находился в лизинге у компании «Арктикуголь». Среди пассажиров воздушного судна — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, сказано в сообщении Министерства энергетики России, поступившем в РБК.
На вертолете летели сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. На борту также находились пять сотрудников экипажа: командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Паулаускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.
Пассажир упавшего вертолета Максим Каулио действительно находился на Шпицбергене, рассказал РБК его друг Николай Мясников. «Максим действительно сотрудник НИИ Арктики и Антарктики. 8 октября он мне писал, что находится на Шпицбергене в районе четырех месяцев», — сообщил Мясников.
«К поискам пропавшего вертолета присоединились несколько катеров норвежских спасателей и судно «Арктикугля». Пока никаких следов не обнаружено», — сказано в сообщении Минэнерго. Как сообщил в 18.52 мск РБК дежурный Норвежской спасательной службы, в настоящее время над местом происшествия работают два вертолета. «Еще никто не найден, поэтому мы не можем утверждать, погибли они или нет», — пояснил собеседник.
Российский вертолет Ми-8АМТ упал в море в 2 км от города Баренцбурга на норвежском архипелаге Шпицберген. Ми-8 направлялся с одной части острова на другую: из российского поселка Пирамида в Баренцбург.
По информации первого заместителя гендиректора треста «Артикуголь» Сергея Циколенко, вертолет вылетел из Пирамиды в 15:49 мск. «Последний сеанс связи был за 20 км на подлете к вертодрому поселка Баренцбург», — сообщил Циколенко. С радаров вертолет исчез в 16:35 мск. «Ранее указанный вертолет доставил на поселок Пирамида руководство треста во главе с генеральным директором Александром Веселовым», — сообщили в Минэнерго.
Вертолет принадлежал «Конверс Авиа». По словам замгендиректора компании по организации перевозок и авиационных работ авиакомпании Дмитрия Желязкова, информация о судьбе вертолета проверяется.
«Посольство России и Генконсульство на Шпицбергене находятся в контакте с местными спасательными службами и норвежскими властями», — рассказала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заслуженный летчик России Вадим Базыкин, отработавший восемь лет на Шпицбергене, сообщил РБК о возможных причинах падения вертолета. По его словам «всегда есть возможность обледенения» вертолета. «Может быть [причина падения вертолета] с этим связана. Очень часто там случается метель, поэтому я думаю, что это связано и с метелью. Но там всегда такие погоды, летать нужно, экипаж обычно готовят к таким условиям. Для вертолета липкость, налипание [снега], — это очень серьезно. Сразу оба двигателя, чтобы отказали, нужна очень веская, серьезная причина», — отметил Базыкин.
Он заявил, что вертолет Ми-8 считается «лучшим вертолетом мира». «Это вертолет последней модификации, это новая машина. Оборудована полностью для полярных широт, для инструментального захода на посадку, для ночного полета», — пояснил Базыкин.
Что такое «Арктикуголь»
ФГУП ГТ «Арктикуголь» — федеральное госпредприятие, находится в подчинении Минэнерго. Трест осуществляет экономическую деятельность России на архипелаге Шпицберген, в приоритете — добыча угля, плановый годовой объем добычи — 120 тыс. т.
В состав треста на норвежском архипелаге Шпицберген входят рудник Баренцбург, рудник Пирамида (законсервирован) и Центр арктического туризма. Также в состав «Артикугля» входит филиал в городе Мурманск.