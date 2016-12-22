Опубликован список пассажиров и членов экипажа упавшего в Норвегии Ми-8

На борту упавшего на Шпицбергене Ми-8 находились восемь человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики. Остальные были членами экипажа. Вертолет летел из российского поселка Пирамида в Баренцбург и упал в море

Вертолет Ми-8. Июнь 2011 года (Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»)

Упавший в Норвегии российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, находился в лизинге у компании «Арктикуголь». Среди пассажиров воздушного судна — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, сказано в сообщении Министерства энергетики России, поступившем в РБК.

На вертолете летели сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. На борту также находились пять сотрудников экипажа: командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Паулаускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.

Пассажир упавшего вертолета Максим Каулио действительно находился на Шпицбергене, рассказал РБК его друг Николай Мясников. «Максим действительно сотрудник НИИ Арктики и Антарктики. 8 октября он мне писал, что находится на Шпицбергене в районе четырех месяцев», — сообщил Мясников.

«К поискам пропавшего вертолета присоединились несколько катеров норвежских спасателей и судно «Арктикугля». Пока никаких следов не обнаружено», — сказано в сообщении Минэнерго. Как сообщил в 18.52 мск РБК дежурный Норвежской спасательной службы, в настоящее время над местом происшествия работают два вертолета. «Еще никто не найден, поэтому мы не можем утверждать, погибли они или нет», — пояснил собеседник.

Российский вертолет Ми-8АМТ упал в море в 2 км от города Баренцбурга на норвежском архипелаге Шпицберген. Ми-8 направлялся с одной части острова на другую: из российского поселка Пирамида в Баренцбург.

По информации первого заместителя гендиректора треста «Артикуголь» Сергея Циколенко, вертолет вылетел из Пирамиды в 15:49 мск. «Последний сеанс связи был за 20 км на подлете к вертодрому поселка Баренцбург», — сообщил Циколенко. С радаров вертолет исчез в 16:35 мск. «Ранее указанный вертолет доставил на поселок Пирамида руководство треста во главе с генеральным директором Александром Веселовым», — сообщили в Минэнерго.

Видео: Телеканал РБК

Вертолет принадлежал «Конверс Авиа». По словам замгендиректора компании по организации перевозок и авиационных работ авиакомпании Дмитрия Желязкова, информация о судьбе вертолета проверяется.

«Посольство России и Генконсульство на Шпицбергене находятся в контакте с местными спасательными службами и норвежскими властями», — рассказала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин, отработавший восемь лет на Шпицбергене, сообщил РБК о возможных причинах падения вертолета. По его словам «всегда есть возможность обледенения» вертолета. «Может быть [причина падения вертолета] с этим связана. Очень часто там случается метель, поэтому я думаю, что это связано и с метелью. Но там всегда такие погоды, летать нужно, экипаж обычно готовят к таким условиям. Для вертолета липкость, налипание [снега], — это очень серьезно. Сразу оба двигателя, чтобы отказали, нужна очень веская, серьезная причина», — отметил Базыкин.

Он заявил, что вертолет Ми-8 считается «лучшим вертолетом мира». «Это вертолет последней модификации, это новая машина. Оборудована полностью для полярных широт, для инструментального захода на посадку, для ночного полета», — пояснил Базыкин.