Названы шесть романов из шорт-листа «Русского Букера»

По словам главы жюри премии Петра Алешковского, в списке претендентов на главный приз — 1,5 млн руб. — есть как начинающие, так и утвердившиеся в литературе авторы

Михаил Гиголашвили (Фото: Александра Мелихова / РИА Новости)

Жюри старейшей в России независимой литературной премии «Русский Букер» назвало шесть романов, авторы которых поборются за награду 2017 года. В «короткий список» произведений вошли романы «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «ЗАХХОК» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

Всего на премию «Русский Букер» в 2017 году номинировалось 80 произведений, из которых были допущены к конкурсу 75, а в лонг-лист включены 19, что несколько меньше установленного в 2008 году лимита, согласно которому в лонг-листе не может быть больше 24 романов.

«Короткий список «Букера» отражает полноту и разнообразие сегодняшней прозы. Финалисты работают в разных романных жанрах. Это авторы, как начинающие, так и уже утвердившиеся в нашей литературе», — пояснил председатель жюри премии «Русский Букер» 2017 года поэт и прозаик Петр Алешковский.

Имя лауреата 2017 года жюри планирует назвать 5 декабря. Победитель получит награду в 1,5 млн руб., а остальные финалисты — по 150 тыс. руб.

В 2017 году «Русский Букер» будет присужден в 26-й раз. Попечителем премии (шестым в истории) в этом году стала кинокомпания «Фетисов Иллюзион».

«Это был хороший год для русскоязычного романа, и мы сейчас договариваемся с несколькими авторами нынешнего «Русского Букера» об опционе на сценарий на основе текстов, представленных на премию. Причем компания намерена подписать этих авторов, даже несмотря на то, что список наших фаворитов вполне может отличаться от выбора жюри», — пояснили в компании.