Райкин заявил о «большой тревоге» после задержания главы РАМТ

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прокомментировал сообщение о задержании главы РАМТ Софьи Апфельбаум. По его словам, эта история вызывает у него большие опасения

Константин Райкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Я ее знаю как одного из лучших работников Министерства культуры, — сказал Райкин об Апфельбаум. — Она имела очень большой авторитет среди людей культуры, людей, которые реально культурой занимаются».

«Вся эта история у меня вызывает очень большую тревогу и очень большие опасения», — заявил РБК худрук «Сатирикона».

В свою очередь, в российском офисе Transparency International РБК сообщили, что в ходе недавнего анализа финансового состояния московских театров не нашли нарушений в РАМТ. «Для подготовки нашего недавнего расследования про театры мы проверили все театры, подведомственные департаменту культуры Москвы, в том числе РАМТ. В итоге у нас РАМТ не фигурирует в докладе, так как специалисты не нашли у них никаких проблем», — рассказал РБК руководитель отдела по связям с общественностью Transparency International.

О задержании Апфельбаум, ранее проходившей свидетельницей по делу режиссера Кирилла Серебренникова, стало известно днем 26 октября.

В СКР считают, что в 2011 году Серебренников предоставлял Минкультуры ложные отчеты по стоимости работ и мероприятий в рамках проекта популяризации современного искусства «Платформа».

До своего назначения директором РАМТ в 2015 году Апфельбаум в течение двух лет, с 2012 по 2014-й, занимала пост руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

Именно ее подпись стояла на соглашении о выделении проекту «Платформа» Серебренникова 66,5 млн руб. в 2014 году. Субсидии предоставлялись «на покрытие расходов, связанных с созданием и показом экспериментальных спектаклей; созданием и исполнением музыкальных произведений, концертных программ», говорилось в документе.

В мае, когда правоохранительные органы проводили обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова, квартиру Апфельбаум также обыскали, а ее саму вызвали на допрос в СКР.

Серебренников долгое время оставался свидетелем по делу и был задержан только в августе, после того как показания против него дала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.