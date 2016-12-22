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Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
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Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
Общество, 09:58
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Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
Вице-премьер поручил представить предложения по статусу людей, ездящих на сегвеях, моноколесах и гироскутерах. В начале года в ГИБДД утверждали, что по ПДД они относятся к пешеходам
Катание на сегвеях в парке Царицыно (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый зампред правительства Игорь Шувалов поручил изучить необходимость внести изменения в ПДД, чтобы регламентировать использование сегвеев, моноколес и гироскутеров. Проработать вопрос и представить в правительство предложения по этому вопросу поручено Минтрансу, МВД и «Открытому правительству», пишет «Коммерсантъ». Газета ознакомилась с текстом поручений Шувалова, также эту информацию изданию прокомментировал представитель вице-премьера. Последний пояснил, что «речь не идет о введении каких-либо запретов», стоит задача ввести правила или рекомендации по пользованию такими видами транспорта.

По данным газеты, поручения даны по итогам публичного обсуждения плана по снижению аварийности на переходах, которое прошло в начале октября. Сейчас идет дискуссия о том, будет ли передвижение на сегвеях и гироскутерах разрешено только в парках, либо будут ли они приравнены к велосипедам.

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Другое поручение Шувалова касается штрафов для пешеходов за нарушение ПДД. Вице-премьер поручил МВД и «Открытому правительству» проанализировать, необходимо ли сделать ответственность для водителей и пешеходов одинаковой. Также вице-премьер попросил Минтранс разработать рекомендации по «успокоению движения» на дорогах, направленные на снижение смертности среди пешеходов. Ведомство опубликовало их накануне, 25 октября.

Депутат Госдумы Александр Васильев в конце 2016 года попросил ГИБДД рассмотреть в​опрос о статусе сегвеев, моноколес, электрических самокатов и гироскутеров и внесения изменений в ПДД. В январе в инспекции ответили, что не планируют относить их к отдельной категории транспортных средств, сообщал ТАСС. Также в ГИБДД заявили, что «с точки зрения ПДД лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования».

В начале августа член Мосгордумы Инна Святенко рассказала РБК, что предложит запретить использовать гироскутеры и сегвеи в метро. При этом она высказалась против запрета перевозки таких транспортных средств. Святенко пояснила, что ограничить пользование такими видами транспорта в подземке надо из-за «лихачащей» молодежи.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ГИБДД , ПДД , Игорь Шувалов , гироскутер , Сегвеи
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